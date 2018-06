Populariteit Netflix en Videoland neemt toe MVO

15 juni 2018

10u26 0 TV Terwijl het aantal traditionele tv-aansluitingen afneemt, groeit het aantal klanten van Netflix en Videoland steeds verder. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek naar kijkgedrag.

Inmiddels heeft 35 procent van de huishoudens toegang tot Netflix, onder de 20-30 jarigen is dit zelfs 65 procent. Ook Videoland laat grote groeicijfers zien. Op dit moment heeft 6 procent van de huishoudens toegang tot deze dienst van RTL.

Voor video-on-demand (VOD) - tegen betaling films of series bekijken - is de televisie het populairst. Meer dan 80 procent zegt hiervoor het grote tv-scherm in de woonkamer te gebruiken. Tussen de 30 en 34 procent kijkt ook VOD op de laptop, tablet of smartphone.