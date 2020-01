Populaire True Crime-reeks ‘Mindhunter’ krijgt geen 3de seizoen van Netflix MVO

16 januari 2020

15u17

Bron: Vulture 0 TV Slecht nieuws voor true crime-fans. Netflix maakte zopas bekend dat de populaire misdaadreeks ‘Mindhunter’, die gebaseerd was op waargebeurde feiten, voorlopig geen derde seizoen krijgt.

‘Minderhunter’ verhaalt over de periode waarin de FBI waarde begint te hechten aan de psychologische beleving van seriemoordenaars, en die gaat gebruiken als leidraad om gelijkaardige moordenaars op te sporen. Om dat te doen moeten ze natuurlijk eerst ‘s werelds meest beruchte killers aan de tand voelen...

Hoofdrolspelers Jonathan Groff, Anna Torv en Holt McCallany bevestigden dat hun contracten zijn afgebroken. Ook producer David Fincher werd van het project gehaald.

In een officieel statement laat Netflix weten dat ‘Mindhunter’ voor onbepaalde tijd de pauzeknop indrukt. “David Fincher focust zich voorlopig op zijn eerste Netflix-film, ‘Mank’, en het tweede seizoen van ‘Love, Death and Robots’. Het zou kunnen dat hij in de toekomst terugkeert naar ‘Mindhunter’, maar in tussentijd vonden we het niet eerlijk om de acteurs aan het lijntje te houden. Ze kunnen nu dus anders werk gaan zoeken in tussentijd.”

De aankondiging komt er vlak na het nieuws dat een andere reeks over een seriemoordenaar, ‘You’, wél een derde seizoen krijgt. Dat tegen alle verwachtingen in, omdat de reeks een redelijk gesloten einde had.