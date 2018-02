Populaire reeks 'Once Upon A Time' stopt ermee na 7 seizoenen MVO

07 februari 2018

09u44 0 TV De ABC-serie 'Once Upon A Time' komt tot een einde. Het huidige zevende seizoen is de laatste dat wordt gemaakt, zo heeft de zender bekendgemaakt.

De serie kwam in oktober 2011 voor het eerst op televisie. Vorig jaar kregen de makers al een tegenvaller te verwerken toen hoofdrolspelers Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin en Josh Dallas allemaal niet verder wilden voor een zevende seizoen. In een poging de show te redden werd er overgeschakeld op een andere verhaallijn, met nieuwe personages die de oude moesten vervangen. Tevergeefs, want de populariteit van de serie daalde meteen.

Ook de spin-off 'One Upon A Time In Wonderland' werd vroeger dan gepland van de buis gehaald.

'Once Upon A Time' gaat over het vervloekte stadje Storybrooke waarin sprookjesfiguren gevangen zitten door een vloek van de boze koningin, die in Storybrooke de rol van burgemeester op zich neemt. In seizoen één herinnert niemand zich wie ze echt zijn, tot 'de uitverkoren' Emma Swan plots opdaagt met haar zoontje Henry en de situatie voorgoed verandert. Jennifer Morrison speelde Emma, de dochter van Sneeuwwitje (Ginnifer Goodwin) en Prince Charming (Josh Dallas).