Populaire ‘#LikeMe’-actrice vervoegt de cast van ‘De Buurtpolitie’ KD

12 november 2019

10u10

Bron: Showbizzsite 0 TV ‘De Buurtpolitie’ zet in op een nieuwe lichting. Nadat eerder al enkele nieuwe acteurs opdoken, is er een nieuwe naam toegevoegd aan de cast. Liandra Sadzo, die vooral bij het jonge publiek bekend is van haar rollen in ‘#LikeMe’ en ‘D5R’, zal binnenkort in de reeks te zien zijn. Dat schrijft Showbizzsite.

Voor Liandra vinden de eerste opnames deze maand plaats. Ze zal in de loop van het dertiende seizoen opduiken in de VTM-reeks. Eerder was de actrice vooral op Ketnet te zien. In ‘D5R’ vertolkt ze Kyra en in ‘#LikeMe’ geeft ze gestalte aan de populaire Merel.

Het jonge publiek kent Liandra ook van haar aanwezigheid op sociale media. Haar YouTube-kanaal telt bijna 14.000 abonnees en 80.000 fans volgen haar op Instagram.