Populaire knuffelaapjes Monchhichi's maken hun comeback met televisiereeks

06 november 2018

11u12

Bron: De Morgen 619 TV Wie kent de Monchhichi’s nog? De harige aapjes waren een fenomeen in de jaren ‘80, maar verdwenen daarna grotendeels uit beeld. Nu proberen ze, met de hulp van een nieuwe tv-reeks, hun plaats in de speelgoedrekken te heroveren. Dat schrijft De Morgen.

Jonge ouders op zoek naar een trip down memory lane moeten dezer dagen op Ketnet Jr. zijn. Daar kunnen ze sinds een week naar Monchhichi kijken, een nagelnieuwe animatiereeks met de knuffelaapjes in de hoofdrol. “De reeks is mee ontwikkeld door PGS Entertainment”, vertelt Telidja Klai, die bij Ketnet mee verantwoordelijk is voor de aankoop van de animatiereeks, aan De Morgen. “Een Parijs bedrijf gespecialiseerd in kinderreeksen, dat eerder ook al van ‘De kleine prins’ een wereldwijd succes maakte. Zij zijn erin geslaagd om die aapjes een ziel te geven. Ze hebben er echt karaktertjes van gemaakt. Dat maakt ze nog aantrekkelijker.”

(lees verder onder de foto)

De monchhichi’s uit de titel waren in de jaren ‘80 alomtegenwoordig in Vlaamse kinderkamers. De rage was goed voor 70 miljoen verkochte exemplaren in meer dan veertig landen. De verklaring daarvoor is, zoals bij de meeste hypes, moeilijk te duiden. Vaak wordt verwezen naar het uitgesproken unisex-karakter van de figuurtjes. Net zoals de teddybeer is de monchhichi speelgoed waar zowel jongens als meisjes warm voor lopen. Ook in de accessoires die je bij zo’n speelgoedaapje kan kopen, wordt daar volop op ingespeeld. Wil je een schattige baby, een mooie prinses, een stoere politieagent of liever een indiaan? De mogelijkheden zijn eindeloos. In het zog van de televisiereeks komt ook die golf van merchandising weer op ons af. Al valt de verkoop op dit moment redelijk tegen, klinkt het bij Dreamland. “Maar de reeks is nog maar een week op tv te zien. Misschien moeten we gewoon nog wat geduld hebben.”