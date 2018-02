Populair Nederlands programma 'De Luizenmoeder' krijgt Vlaamse remake MVO

08u56 1 TV De Nederlandse serie 'De Luizenmoeder' krijgt een Vlaamse remake. Het Belgische productiehuis Lecter Media heeft de rechten gekocht, melden Belgische media.

De serie, met Henry van Loon en Jennifer Hoffman, vertelt over de besognes van Juf Ank, schoolmeester Anton en moeder Hannah op basisschool De Klimop. Wekelijks kijken er inmiddels meer dan 2,5 miljoen mensen naar de reeks.

Het is nog niet bekend wie in de Belgische remake gaan spelen of wanneer de Vlaamse serie te zien zal zijn.