Populair Fox-programma ‘The Masked Singer’ krijgt dansversie MVO

08 januari 2020

Fox werkt aan 'The Masked Dancer', een spin-off van het populaire programma 'The Masked Singer'. Dat maakte de Amerikaanse zender dinsdag bekend bij de voorjaarspresentatie in Californië.

De nieuwe show is gebaseerd op een segment in de talkshow van Ellen DeGeneres. Zij is dan ook aangenomen als één van de producenten van de spin-off. Het nieuwe format gaat volgens de zender erg lijken op dat van ‘The Masked Singer’. Daarin treden bekende sterren op in een kostuum dat hen onherkenbaar maakt. De deelnemers en het publiek moeten zien te raden wie er achter de maskers schuilgaan.

‘The Masked Singer’ is een Koreaans format en heeft inmiddels ook een Nederlandse versie, die wordt uitgezonden op RTL4. In de VS start volgende maand het derde seizoen van de hitserie. De eerste aflevering wordt direct na de American Football-finale, de Super Bowl, op 2 februari uitgezonden.