Poppenspeler getuigt over zijn tijd bij populair Brits kinderprogramma: "Je lazarus drinken was compleet normaal"

22 juli 2019

12u05

Bron: Telegraaf/Metro 0 TV De kinderserie ‘Rainbow’ zegt je waarschijnlijk weinig, maar de kinderserie liep van oktober 1972 tot maart 1997 op de Britse televisie. Het concept werd bedacht als tegenhanger van ‘Sesamstraat’. Het succes van die reeks kon niet overtroffen worden, maar wat er achter de schermen van ‘Rainbow’ gebeurde, tart de verbeelding. Uit een boek dat over de reeks gaat, blijkt de show helemaal niet zo onschuldig te zijn.

Poppenspeler Ronnie Le Drew vertelt in het boek ‘Zippy and Me’ (Zippy was één van de poppen uit de reeks, nvdr.) over wat er zich achter de schermen allemaal afspeelde. Zo bezondigde bijna iedereen zich backstage aan openlijk seksisme en dronkenschap. Het kwam ook geregeld voor dat het team de poppen in seksuele posities neerzette. Ronnie vertelt in de Britse krant Metro een anekdote over een aartsbisschop die tijdens de repetities op bezoek kwam en daar een ‘seksende poppen’ mocht aanschouwen. “We waren gewoon aan het lachen tijdens de repetities.”

“Het hoofd van de kinderprogrammering belde naar de controlekamer om te zeggen dat ze een aartsbisschop op bezoek hadden. Zij waren net aan vertellen dat dit een geweldig programma voor kinderen was, terwijl wij juist heel ondeugend waren met die poppen. We kregen een berisping. Maar nogmaals, het was gewoon tijdens de repetities. We hadden gewoon wat plezier voordat de echte opnames begonnen.”

Daarnaast moest producer Pamela Lonsdale vaak seksistische opmerkingen verwerken. Ze kreeg zelfs een bijnaam die naar haar borsten verwees, al beweert de auteur van het boek dat ze er de humor wel van inzag. Dat de poppenspelers vaak dronken waren, vond ze minder grappig. “Het was heel normaal om te drinken tot je compleet lazarus was en niet meer op je benen kon staan", herinnert de auteur zich.