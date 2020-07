Pop-ups van 'Mijn keuken mijn restaurant' openen op 9 augustus MC

31 juli 2020

06u19 0 TV De hobbykokduo's die de selectie van 'Mijn keuken mijn restaurant' hebben overleefd, kunnen opgelucht ademhalen. Nadat corona de opening van hun pop-uprestaurant op de lange baan schoof, ontvangen ze vanaf 9 augustus klanten. Die beslissen mee wie de winnaar wordt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tweeling Deborah en Jasmina zal een zaak uitbaten in de Oude Vismijn in Oostende, vriendinnen Mira en Anne-Sophie vatten post op een oude elektriciteitssite in Aalst. In Mechelen nemen partners Lorenzo en Ayse hun intrek in een klooster. Papa Pino en dochter Claudia halen de Italiaanse keuken boven in een oude brandweerkazerne in Hasselt. Een plek aan één van de tafeltjes is uitsluitend te winnen via vtm.be. 'MKMR' komt dit najaar op VTM.

Lees ook:

De tweede afvallers zijn bekend in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “We hadden het niet verwacht”

Charlot en Charlotte krijgen bakken kritiek op sociale media na tactische beslissing in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

Er komt dan toch een ‘restaurant’-fase in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’

Meer over Aalst

Anne-Sophie

Ayse

Claudia

Deborah

Hasselt

Jasmina

Lorenzo