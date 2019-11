Pommeline stelt haar nieuwe vriend voor in ‘Wat Een Dag’: “Ik heb haar naam al op mijn arm getatoeëerd” MVO

26 november 2019

10u00 0 TV Romantiek in ‘Wat Een Dag’: ‘Temptation’-Pommeline stelde in het VTM-programma haar nieuwe vriend voor. Zijn naam is Cirio, en hij heeft nu al een tattoo van haar op zijn arm staan.

Net als Pommeline heeft hij een tattoo-shop. Daar ontmoet Pommeline hem samen met Anke Anke Buckinx, die haar een hele dag op de voet volgt. “We zijn al samen sinds Halloween”, aldus Cirio. Hij toont trots zijn nieuwe tattoo: de naam van Pommeline, mét een hartje, in sierletters op zijn pols.

Later op de dag gaat Pommeline op bezoek bij haar mama en haar oma, die toevallig tegelijkertijd in het ziekenhuis verblijven. “Ik eet héél graag ziekenhuiseten”, bekent ze. “Niemand eet dat graag, maar ik ben altijd zo blij.”

In de studio van ‘Wat Een Dag’ wordt ze getrakteerd op een wel heel bijzondere uitdaging. Samen met acteur Andy Peelman neemt ze deel aan een stokpaardrace. En dat is even grappig als het klinkt.