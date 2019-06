Pommeline over haar toeren in ‘Temptation Island VIPS’: “Zij is de enige waar ik bang voor ben” Maxime Segers

28 juni 2019

09u17

Bron: AD 0 TV Gisteren ging het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ van start in Nederland. De begeerlijke vrijgezellen hebben voorlopig nog niemand kunnen overtuigen tot ontrouw, maar de onzekerheid slaat toch al toe bij de koppels. Vooral Pommeline, die ooit zélf verleidster was, kon haar tranen niet bedwingen toen ze zag dat de sexy Lie ook van de partij was in de mannenvilla. “Zij is het enige meisje waar ik bang voor ben”, klonk het in paniek.

Presentator Kaj Gorgels en de deelnemers weten het zeker: dit seizoen van ‘Temptation Island VIPS’, waar ook Pommeline en Fabrizio aan deelnemen, wordt schokkend. “En niet een keer, maar meerdere keren”, belooft Gorgels. De koppels dachten in eerste instantie nog een romantische nacht met elkaar door te brengen, maar niets bleek minder waar toen ze plotseling naar een geheime locatie werden gebracht. Daar verwelkomden presentatoren Yolanthe Sneijder-Cabau en Kaj Gorgels de stelletjes.



“Jullie hadden waarschijnlijk niet verwacht ons vanavond al te zien”, opende Yolanthe het gesprek, die vervolgens vroeg waarom de tortelduifjes zich hebben opgegeven voor dit avontuur. Pommeline en Fabrizio reageerden als volgt: “We deden eerder mee als verleiders. Mensen denken dat we niet trouw kunnen zijn, maar wij willen nu juist de cirkel rondmaken. En we willen elkaar ook wel eens bezig zien als we niet bij elkaar zijn, want wij zijn eigenlijk 24/7 samen.”

Bedreigende vrijgezellen

De volgende ochtend was het al raak: de koppels werden voorgesteld aan een hele rits vrijgezellen. “Het zijn echt véél verleiders dit jaar. Het is gewoon een heel leger”, verkneukelden de presentatoren zich. De vrijgezellen werden een voor een voorgesteld, waarna de koppels hun favoriete single moesten uitkiezen. Ook moesten ze de verleid(st)er aanwijzen waarvoor hun partner waarschijnlijk schrik zou hebben. De ontsteltenis was dan ook groot toen Fabrizio de blonde Lie in zijn vizier kreeg. “Ik heb iets korts met Lie gehad, laten we het zo zeggen. We zijn een keer sushi gaan eten en geëindigd in bed. Ik denk niet dat Pommeline dit leuk zal vinden.”



Tranen

En dat was een feilloze voorspelling, want de paniek bij Pommeline was groot toen ze ontdekte dat Lie als verleidster meedeed. Dat gebeurde tijdens een boottripje met de verleiders die de bezette vrouwen hadden uitgekozen. De sfeer zat er goed in, maar toen het schip met hun partners langsvoer en daardoor ook de verleidsters te zien waren, hield Pommeline het niet droog. Van een afstand zag ze namelijk de blonde lokken van Lie. “Zij is het enige meisje waar ik bang voor ben”, barstte ze in tranen uit. “En ik ben al zo onzeker”, jammerde ze tegen de andere meiden, die haar gerust probeerden te stellen.



Later op de avond - in beide mansions werd gefeest - sloeg de paniek bij Pommeline nog een keer toe. Er werd uit het niets vuurwerk afgestoken. In vorige seizoenen betekende dat maar een ding: iemand in de andere villa is de fout ingegaan. Dat was voor Pommeline genoeg reden om weer in huilen uit te barsten en meteen van het ergste uit te gaan. Of er daadwerkelijk iemand een misstap heeft begaan, is evenwel nog niet duidelijk.

‘Temptation Island VIPS’ wordt uitgezonden op VIDEOLAND.