Pommeline in tranen: eerste beelden ‘Temptation Island VIPS’ beloven pittig seizoen SD

20 juni 2019

11u57

Bron: Videoland 4 TV Videoland heeft een eerste trailer vrijgegeven van ‘Temptation Island VIPS’, dat vanaf 27 juni te zien is op de betaalzender. Aan de beelden te zien, belooft het een pittig seizoen te worden, met hoofdrollen voor ons Vlaamse koppel, Fabrizio en Pommeline.

Als we op de eerste beelden van ‘Temptation Island VIPS’ mogen afgaan, worden we getrakteerd op heel wat meer drama dan tijdens het laatste reguliere seizoen van de realityreeks. Halfnaakte lichamen, veel geknuffel in het zwembad en zelfs in bed, vechtpartijen en tranen: de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ook voor Fabrizio en Pommeline - het enige Vlaamse koppel dat deelneemt - lijkt het behoorlijk fout te lopen, als we de trailer mogen geloven.

Er werd al maandenlang gefluisterd dat de twee deel zouden nemen aan de relatietest, en dat is bij deze dus ook bevestigd. De twee zijn geen vreemden voor het programma: ze namen allebei al eens deel als verleider aan de reguliere versie. Of het koppel hun test overleefd heeft- de opnames zijn al afgerond - is nog maar de vraag. De laatste maanden zijn de twee immers opvallend stil op sociale media, waar ze vroeger om de haverklap samen poseerden. Dat zou te maken kunnen hebben met de zwijgplicht die ze vermoedelijk opgelegd kregen van de producers, ware het niet dat er intussen geruchten zijn opgedoken dat Pommeline de tattoo van Fabrizio’s naam liet verwijderen. En dit weekend werd Fabrizio gespot met een van de verleidsters van ‘Temptation Island VIPS’.