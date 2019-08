Pommeline had psychologische hulp nodig tijdens kampvuur 'Temptation VIPS’ Redactie

10 augustus 2019

14u30

Bron: AD 12 TV Tijdens wellicht het heftigste kampvuur in de geschiedenis van ‘ Temptation Island’ , dat afgelopen donderdag op betaalplatform Videoland verscheen, heeft kandidate Pommeline Tillière hulp gekregen van een psycholoog. Dat onthult de Nederlandse kandidate Channah vandaag in een video. “Op een gegeven moment trok ze het echt niet meer.”

Pommeline verkeerde vrijwel de hele dag huilend op het eiland, omdat ze haar grote liefde moest missen. Wanneer een uitspraak van haar - ze heeft een tatoeage op haar been staan van haar verloofde en stelt dat als het misgaat ze haar been moet amputeren - uit context aan Fabrizio wordt getoond, slaan bij hem de stoppen door. Hij roept boos zich nog alleen af te vragen hoe hij haar spullen uit zijn huis krijgt. Deze beelden krijgt Pommeline uiteraard weer te zien.

Hikken

Dat is het moment dat Pommeline volledig instort, onthult Channah. “We hebben toen een hele pauze gehad en hier is een psycholoog bijgekomen. Op een gegeven moment trok ze het niet meer. Toen moest ze echt staan en in- en uitademen. Die psycholoog ging Pommeline echt rustig maken, want ze kon niet meer.” Het was een heftige ervaring, vertelt ze. “Ze bleef maar een beetje hikken. Dus die vrouw zei tegen haar ‘adem in, adem uit’ en dan moest ze daarna weer rustig gaan zitten.”



Channah heeft veel medelijden Pommeline. “Zij doet daar niets en huilt alleen maar om Fabrizio en heeft echt maar vijf minuten van de dag dat ze het gezellig heeft. Verder huilt ze weer.”