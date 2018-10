Pommeline geraakte niet door de audities van 'Dancing With The Stars': "Ze was ontzettend teleurgesteld" DBJ

04 oktober 2018

17u54

Bron: HBVL 0 TV Vanaf vrijdag 19 oktober start 'Dancing With The Stars' op VIER, mét Fabrizio maar zonder Pommeline. Ook de rondborstige blondine deed audities, maar geraakte niet bij de selectie.

Fabrizio Tzinaridis (27) zet, vanaf 19 oktober samen met een hele rist andere bekende Vlamingen, zijn beste beentje voor in 'Dancing With The Stars'. Dat zal voor hem jammer genoeg zonder zijn partner Pommeline zijn, die nochtans aan de audities meedeed. "Ik heb twee keer geweigerd om mee te doen", zegt Fabrizio in een gesprek met het Belang van Limburg. "Ik heb sowieso al een drukke agenda. Met die repetities ben je direct veel uren kwijt, maar uiteindelijk heb ik dan toch een auditie gedaan."

Ook Pommeline werd benaderd voor een deelname, maar raakte niet door de audities. "Drie, vier weken later vernamen we dat alleen ik mocht meedoen", aldus de tattooshopuitbater. "Pommeline was ontzettend teleurgesteld, maar het moest ook allemaal wat uitkomen qua combinaties met professionele danspartners. Het is voor mij een echte uitdaging. We komen stilaan dicht bij de eerste show, en ik heb toch al fameuze plankenkoorts."

Sinds een drietal weken is Fabrizio zich grondig aan het voorbereiden voor het programma. Die repetities nemen volgens hem twaalf tot vijftien uur per week in beslag. Maar zijn tattooshop zal hij nooit sluiten: "Dansen is een leuke ervaring, maar niet iets dat ik voor altijd ga doen. Ik heb vroeger wel even aan turnen gedaan en best lenig, maar tegenwoordig hou ik me met andere zaken bezig."