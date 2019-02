Pommeline en Fabrizio sluiten deelname aan ‘Temptation Island’ als koppel niet uit KD

12 februari 2019

21u20

Bron: VIJF 0 TV In ‘Temptation Takeoff’ bereidt Goedele Liekens Vlaanderen voor op het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’. Heel wat oud-deelnemers kwamen bij de seksuologe langs om het avontuur van hun leven te bespreken. Zo ook Pommeline en Fabrizio, die zelfs overwegen om terug te keren naar het eiland.

Naast Pommeline en Fabrizio kwamen ook Tim, Deborah en Lize langs. Tim toonde berouw voor zijn daden op het eiland en Lize vertelt over de problemen die opduiken bij haar lange-afstandsrelatie met ex-verleider Ken. De twee zijn nog samen, maar gaan wel door een lastig parket.

(lees meer over Pommeline en Fabrizio onder de video’s)

Lize vertelt eerlijk over de moeilijkheden in haar relatie met Ken

Tim heeft het licht gezien en wil zich herpakken.

Keren Pommeline en Fabrizio terug naar ‘Temptation Island’?

Nemen ex-‘Temptation Island’-verleiders Pommeline en Fabrizio straks deel aan het tv-programma als koppel? Het duo staat, ondanks hun jaloerse kantjes, open voor het idee.

Hoe romantisch was het huwelijksaanzoek van Fabrizio?

Voor het aanzoek ging Pommeline twee dagen op reis om eventjes te ontspannen, maar van ontspannen kwam niets in huis. Fabrizio negeerde haar compleet... Gelukkig voor haar bleek dat onderdeel te zijn van zijn plan.

Pommeline was jaloers op Fabrizio tijdens ‘Dancing with the Stars’

Bij Goedele onthult Pommeline dat haar relatie met Fabrizio écht leed onder zijn deelname aan Dancing with the Stars. “Het stond op een laag pitje”, aldus de ex-verleidster. Zij was een tikkeltje jaloers, maar kreeg gelukkig ook heel wat begripvolle reacties.

Pommeline toont haar nieuwe tatoeage

Pommeline en Fabrizio stappen binnenkort in het huwelijksbootje en tonen zo aan de wereld dat ze zeker zijn van hun relatie. De blondine gaat echter graag nog een stapje verder en liet haar verloofde vereeuwigen op haar lichaam. De tatoeage is nog niet volledig klaar, maar Fabrizio is meteen heel herkenbaar.