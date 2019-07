Pommeline compleet radeloos: “Ik heb zo veel opgegeven voor die jongen” TDS

25 juli 2019

17u25

Bron: RTL 108 TV De spanning stijgt bij ‘Temptation Island VIPS’. De vijfde aflevering van de reeks - die enkel via het betaalplatform Videoland te zien is - laat zien hoe het met de deelnemende koppels gaat nu ze hun eerste kampvuur achter de rug hebben. Vooral Pommeline blijkt te vallen over de beelden die zij van Fabrizio kreeg voorgeschoteld: compleet radeloos barst ze (alweer) in tranen uit.

Op het eerste kampvuur vorige week rolden er al tranen bij Pommeline, en dat was deze aflevering niet anders. De beelden van Fabrizio blijven dan ook door haar hoofd spoken. In de fragmenten kreeg Pommeline te zien hoe enkele van de verleidsters zich op het andere eiland uitlaten over hoe Fabrizio omgaat met ‘de ultieme relatietest’. “Het ene moment praat Fabrizio heel positief en zegt hij dat hij verloofd is en dat hij met haar wil trouwen en kinderen wil krijgen. Maar het andere moment krabbelt hij terug, en dan zegt hij dat hij de ‘temptation’ echt voelt.”

Die woorden hakken er stevig op in bij Pommeline. Daags na het eerste kampvuur zijn de beelden dan ook nog niet verteerd, wel integendeel. “Ik wil hem niet kwijt”, barst ze in tranen uit. “Ik woon met hem, ik werk met hem, ik heb alles met hem. Alles heb ik opgebouwd met die jongen. Dat je dat tegen je vrienden zegt, oké. Maar niet tegen fucking hoeren die je pas vijf dagen kent.” Pommeline ziet er haar toekomst met Fabrizio door in duigen vallen. “Ik dacht eindelijk dat ik iemand gevonden had waar ik m’n fucking leven mee kon opbouwen. En ik heb al zo weinig geloof in de liefde. Ik ben zo’n goed meisje. Ik had het gewoon echt niet verwacht van hem, echt niet. Hij stelt me zo teleur.”

(lees verder onder de foto)

Ontroostbaar

Pommeline is de hele aflevering lang ontroostbaar. Ze is naar eigen zeggen “bang om alles te verliezen”. “Ik heb zo veel opgegeven voor die jongen. Ik ben anderhalf uur van huis gaan wonen, met hem samen gaan wonen, ik werk bij hem, ik heb bijna alles achtergelaten. Het zou mij gewoon heel veel pijn doen als ik dat allemaal zou verliezen.”

Ook op het einde van de uitzending loopt het fout, wanneer plots het vuurwerk wordt afgeschoten. Het vuurwerk is eigen aan ‘Temptation Vips’ en wanneer het wordt afgevuurd betekent dat dat er iemand in de andere villa in de fout is gegaan. Bij Pommeline slaat de paniek meteen toe, waarop ze het alweer op huilen zet. “Ik maak mij gewoon zorgen”, zucht ze. “Die vuurpijl is denk ik voor mij, ik heb zo’n voorgevoel. En dan denk ik: wat heeft hij dan voor regel gebroken? Dan begin je daar meer over na te denken. Ik wil hem gewoon zien. Ik wil gewoon trouwen met hem.”

Of de vuurpijl inderdaad aan Pommeline is gericht, zal de volgende aflevering wellicht uitwijzen. Via Instagram laat Pommeline alvast weten dat de kans er dik inzit. “Zo, dat was weer een heftige huilaflevering. Volgende week wordt heisa”, maakt ze de kijkers nu al warm.

(lees verder onder de foto)

Wat denkt Fabrizio?

En wat denkt Fabrizio? Na het eerste kampvuur moet ook hij toegeven dat hij het allemaal heftig vindt. “Dit valt mij tien keer harder dan ik had verwacht. Ik dacht: oké, easy. Ik had zelf niet verwacht dat ik haar zo zou missen”, zegt hij. “Ik heb haar de laatste tijd gewoon niet de aandacht gegeven die ze verdient. Al heel lang niet meer, als in maanden. En dat besef ik elke dag meer. Ik had zoiets van: we zijn verloofd, we werken samen, we hebben het goed samen, en noem maar op. Maar dat wilt niet zeggen dat dat meisje voor altijd bij mij gaat blijven.”

Fabrizio houdt net als Pommeline zijn hart vast. “Als er iets is wat mij op dit moment bang maakt, dan is het dat ik op het laatste kampvuur te horen krijg, van: oké er is misschien niets gebeurd, alles is goed verlopen, maar ik heb beseft dat ik beter verdien.”