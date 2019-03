Pommelien Thijs werd dikwijls afgewezen, maar scoort nu met succesreeks ‘#Likeme’: “Een selfie met mij, hoe gek is dat zeg” Redactie

03 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV In ‘#LikeMe’, de Ketnetreeks met het hoge musicalgehalte, geeft Pommelien Thijs (18) niet alleen gestalte aan Caro, ze surft ook mee op de populariteit van de reeks. “Caro is heel timide en zoekende, zelf sta ik gelukkig al iets verder op dat vlak”, zegt Pommelien in Dag Allemaal, die ondanks een heleboel teleurstellingen de moed nooit heeft opgegeven.

De nieuwe muzikale Ketnet­reeks ‘#LikeMe’ is op enkele weken tijd als een komeet naar boven geschoten. Zo hoog zelfs dat de cast op 7 april een concert in de Lotto Arena geeft. En daar kijkt Pommelien Thijs (18), alias Caro enorm naar uit. Ook al is het allemaal nog een beetje wennen.

Voor ‘#LikeMe’-fans ben jij zowat de nieuwe Tinne ­Oltmans, de ster van ‘Ghost Rockers’. Word je al herkend op straat?

Dat valt nog mee, omdat ik in het echte leven geen bril draag, en meestal ook geen froufrou heb. Ik ben eigenlijk wel blij dat ze Caro een heel ander uiterlijk hebben gegeven. Als ik die kleren aantrek en dat brilletje opzet, zit ik meteen in de rol. En ’s avonds ben ik gewoon weer Pommelien. Ik vind het fijn dat er een duidelijke grens is.

Met permissie: Caro ziet er wel beetje als een seut uit.

(lacht) Die salopette behoort niet tot mijn dagelijkse garde­robe. Maar ze krijgt in de loop van de serie wel een ­make-over hoor. Caro is nog timide en nog op zoek naar wie ze is. Ik sta toch al iets verder sta op dat vlak. Dat neemt niet weg dat ik het superzot vind dat kinderen in de rij staan voor een handtekening of een selfie.

Hoe ben jij eigenlijk in de showbizz gerold?

Ik heb een jaar of acht geleden in het koor van de ‘Samson & Gert Kersthow’ gezongen, en ik had daarna ook de hoofdrol in de musical ‘Annie’. Laura Tesoro heeft dat een paar jaar voor mij ook gedaan. Via een vriendin van wie de papa ­regisseur is, mocht ik eens meedoen in ‘Ketnet Kookt’ en daarna ben ik audities blijven doen. Ik ben dikwijls afgewezen, maar af en toe lukte het toch. Ik spreek ook tekenfilms in, en zo zijn de makers van ‘#LikeMe’ bij mij beland.

Barsten leerlingen op jouw school ook in zingen uit?

Nee, dat zou gênant zijn. De school in ‘#LikeMe’ is te mooi om waar te zijn, hé. Ik zit nu in het zesde ­middelbaar, maar ik heb nog nooit zo’n knappe leraar gehad als Vincent Banic, hoor. Of spreek ik me hier best niet uit over het uiterlijk van mijn leerkrachten? (grinnikt)