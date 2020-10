POLL. Wie zijn volgens jou de Masked Singers? Raad hier mee

TV

Libelle is afgevallen, maar de komst van Suikerspin brengt het aantal deelnemers van ‘ The Masked Singer ’ opnieuw op acht. Wie denk jij dat er in de pakken verscholen zit? Vul hieronder jouw verdachten in in onze poll. Weet je het niet meteen? Geen nood: je kan meermaals deelnemen en/of bepaalde antwoorden blanco laten. De top drie van de meest genoemde namen zal volgende week bekendgemaakt worden!