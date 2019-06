POLL. Wie zie jij het liefst koken: Sandra Bekkari of Loïc Van Impe? MVO

17 juni 2019

17u37 0 TV Kookprogramma’s, Vlaanderen blijft ervan houden. Gezien Sandra Bekkari, ster van de gezonde voeding, een pauze neemt van haar programma ‘De Open Keuken', neemt Loïc Van Impe haar plaatsje in als chef van dienst. Maar wiens keuken kan de kijker het meest bekoren?

Loïc Van Impe

19 jaar was Loïc Van Impe toen hij in ‘The Taste’ op VTM Gert De Mangeleer naar adem deed happen. Hij had de driesterrenchef een bordje Mechelse koekoek met quinoa van spinazie, aubergine en venkel voorgezet en die was meteen verkocht. Loïc won uiteindelijk de kookwedstrijd niet, maar toch wist iedereen toen al: van deze jongen gaan we nog horen.

In het najaar is het zover. Vanaf dan zal Loïc elke weekdag in de vooravond een kookprogramma presenteren op VTM. “Ik vind het geweldig dat ik binnenkort op televisie mijn ding mag doen”, zegt hij. “Ik ben nooit naar de hotelschool geweest, maar heb alles geleerd van mijn ouders, het internet en vooral: van televisie. Ik noem mezelf ook geen chef, maar de eerste tv-opgeleide kok.”

De open keuken gaat dicht: Sandra Bekkari

Sandra Bekkari (45) stopt dan weer met haar kookprogramma ‘Open keuken’ op VTM. De experte in gezonde voeding last een tv-pauze in om zich te focussen op nieuwe projecten.

“Ik bedank VTM, mijn team én mijn kijkers voor de vier mooie seizoenen en de in totaal 300 afleveringen”, zegt Bekkari. “Kiezen is altijd een beetje verliezen. Ik popel om dit najaar een nieuw concept met mijn publiek te delen dat onder andere zal bestaan uit een boekenreeks en een event. Ik bouw verder aan mijn werk om een gezonde levensstijl nog makkelijker in ieders leven in te passen.”

Maar wie van hen zie jij het liefst aan het werk?