Poll. Wie wint volgens jou vanavond ‘The Voice’? Jolien Boeckx

24 mei 2019

14u42 10 TV Vanavond weten we wie Luka Cruysberghs zal opvolgen en met een platencontract én 25.000 euro naar huis mag. Wordt het één van de twee jonge topfavorieten uit Team Koen? Of kroont Bram of Fee zich tot 'The Voice van Vlaanderen' 2019?

Wannes (16)

Uit Bocholt, Limburg

Team Koen

Zingt als eerste nummer 'Shallow' van Lady Gaga en Bradley Cooper, en daarna misschien ook nog 'Man in The Mirror' van Michael Jackson en 'What about Us' van P!nk

Troeven: showbeest met een powerstem, het totaalplaatje klopt

Bij 'The Voice Kids' geraakte hij in 2015 niet door de blind auditions. En bij de volwassen versie draaide enkel Koen Wauters op het allerlaatste nippertje om voor Wannes. Maar intussen is het groentje van de bende wel topfavoriet. "Is dat zo?", vraagt Wannes verwonderd. "Ik kan amper geloven dat ik in de finale sta. Weet je, ik vind het gewoon supertof om mensen blij te maken met mijn muziek." Wannes stak de voorbije afleveringen nooit onder stoelen of banken dat hij een leven als Beyoncé - inclusief aandacht en paparazzi - meer dan ziet zitten. "Als kind deed ik haar danspasjes al na in de badkamer. Performen zit me in het bloed." Nu Wannes de smaak volledig te pakken heeft, gaat hij hoe dan ook verder na 'The Voice' - overwinning of niet. "Ik zou heel graag een kleine studio bouwen om zo mijn eigen muziek te kunnen opnemen. Die 25.000 euro zou daarbij goed van pas komen. Maar ook school vind ik heel belangrijk. En ik denk eraan om nog verder te studeren. Muziekmanagement zou ideaal zijn."

Ibe (17)

Uit Genk, Limburg

Team Koen

Zingt als eerste nummer 'Way Down We Go' van Kaleo, en misschien 'Tenerife Sea' van Ed Sheeran en 'Someone You Loved' van Lewis Capaldi

Troeven: uniek stemgeluid met internationale toets, de nuchterheid zelve

Hij wilde een platform om mensen te bereiken met zijn eigen muziek en daarom schreef hij zich in voor 'The Voice'. Maar nooit dacht Ibe het tot de finale te schoppen. "Ik heb mijn school links laten liggen omdat ik hier echt álles voor wilde geven. Tot nu toe is dat de juiste keuze gebleken", glimlacht hij. "Na 'The Voice' ga ik me wel weer op mijn studies storten, want ik wil mijn middelbaar diploma zeker wel halen. (lacht)" Door Alex Callier werd hij in de eerste liveshow al gebombardeerd tot 'The Voice van Vlaanderen' 2019 en sindsdien lijkt zijn broodje gebakken, want Ibe mocht al in de Ancienne Belgique optreden als voorprogramma van de Duitse poprockband Giant Rooks. Hij bracht daar enkele covers en meteen ook een paar eigen nummers. "Dat was ongelofelijk om te mogen doen", zegt hij.

Op 1 juni verzorgt Ibe daarnaast het voorprogramma van Tout Va Bien in de Cinema in Aalst en op 28 juni staat hij op Genk On Stage. "Ik hoop op een drukke periode deze zomer."

Bram (22)

Uit Zele, Oost-Vlaanderen

Team Bart

Zingt eerst 'Take on Me' van a-ha en daarna misschien 'Viva La Vida' van Coldplay en 'Walking on the Moon' van The Police

Troeven: enthousiaste en energieke stem, de jeugdige versie van Bart Peeters

"Dank u, mama", moet nu wel door Brams hoofd flitsen, want het was zijn moeder die hem destijds inschreef voor 'The Voice'. "Ik vond mezelf niet goed genoeg als zanger. Daarom heb ik de stap nooit zelf gezet. Maar nu ben ik dat waarschijnlijk wel, anders had ik nooit in de finale gestaan", lacht hij. "Wát een geweldig gevoel." Toch heeft hij zin in meer... "Ik wil nummers opnemen, een plaat uitbrengen, optreden voor mensen." Voor 'The Voice' was Bram nochtans nogal lui, vindt hij zelf. "Dankzij mijn coach Bart heb ik echt leren te werken. En nu besef ik dat er megaveel werk nodig is om muziek te maken. Ik weet dat ik er volledig voor moet gaan. Ik ga nooit meer terugvallen op mijn luie zelf. (lacht) Genieten en werken: dat ga ik doen." Zelfs al wint Bram 'The Voice' niet, gaan we nog van hem horen. "Dat doel van mijn eigen muziek uitbrengen, ga ik niet zomaar opbergen als ik deze wedstrijd niet win. Integendeel. Toch hoop ik op winst, want mijn gitaar is aan vernieuwing toe. (lacht)"

Fee (24)

Uit Gent, Oost-Vlaanderen

Team Natalia

Zingt 'Talk Dirty to Me' van Jason Derulo, en dan misschien nog 'idontwannabeyouanymore' van Billie Eilish en 'Figures' van Jessie Reyez

Troeven: knalt de lage noten, staat haar vrouwtje tussen drie mannen

Ze is de enige vrouw in de finale, net zoals Luka Cruysberghs dat eind 2017 was. Een voorbede op de overwinning? "Ik ga niet te hard hopen op de winst, maar de kans is er", glimlacht Fee. Zelf had ze echter nooit verwacht het zo ver in de wedstrijd te schoppen. Zeker niet toen ze een week voor de halve finale niet al te goede commentaar kreeg van de coaches. "'Het is gedaan', dacht ik toen. En tóch ging ik naar de halve finale. Daar heb ik mezelf kunnen overtreffen en vond ik dat ik in schoonheid zou kunnen afsluiten. Maar ik zit er nu nog steeds in", lacht ze. "Ik geloof het amper. Ik ben zo ongelofelijk blij en ga van elke seconde genieten." Over de 25.000 euro die er vanavond te winnen valt, heeft ze al eens gedroomd. "Ik zou met dat geld een vzw beginnen in Zuid-Amerika. Daar heb ik mijn stage gedaan en dat continent ligt me heel nauw aan het hart. Maar natuurlijk ga ik ook met muziek bezig blijven. Door mijn studies ben ik twee jaar niet meer met muziek bezig geweest, maar nu kriebelt het weer."

Zo verloopt de finale

Vanavond staan er drie stemrondes op het programma, waarin de kijker alles voor het zeggen heeft. De vier finalisten brengen eerst elk een nieuwe cover, waarna één van hen al afvalt. De overige drie talenten brengen vervolgens een tweede nummer, maar ook daarna moet één van hen naar huis. De twee overblijvers nemen het ten slotte tegen elkaar op met een best-ofnummer uit de voorbije weken. Stemmen kan via sms of via vtm.be.

Waar is Team Alex?

Vorig seizoen kwam de winnares - die later zijn nieuwe Hooverphonic-zangeres werd - nog uit zijn team, maar vanavond moet coach Alex Callier het zonder finalist stellen. Door de nieuwe reglementen (voor het eerst hadden de coaches in de halve finale geen stem meer) wist Team Koen met Wannes en Ibe immers twee finaletickets te veroveren. Voor Alex wordt het dus wat dubbel vanavond, al is hij er al van in de eerste liveshow van overtuigd dat Ibe dit zesde seizoen gaat winnen.

'The Voice Van Vlaanderen'

VTM

20.40 uur