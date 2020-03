POLL. Nu alle hoofdverdachten naar huis vliegen: wie is volgens jou de Mol? MVO

30 maart 2020

10u25 0 TV Het wordt spannend in ‘De Mol’. Laure blijkt verrassend genoeg niét de saboteur te zijn, want zij moest al naar huis vertrekken. Net zoals vele andere hoofdverdachten van de mollenjagers.

Ondertussen schieten alleen Salim, Jolien, Dorien, Christian, Bart en Aline nog over. De vraag blijft: wie van hen is dan wél de Mol? En die vraag stellen we nu aan jou in onze Mol-poll. Wie denk jij dat we binnenkort terugzien in de finale als de grote oplichter van heel het spel?