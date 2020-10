Politiewagen met Luk Alloo aan boord betrokken bij ongeval MVO

01 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. TV Agenten Gino en Griet, met Luk Alloo op de achterbank, raken betrokken bij een kop-staartbotsing op de E313.

“Ze zijn in ons gat gereden”, aldus Griet. In totaal botsten drie voertuigen met elkaar waarvan alle bestuurders een alcoholcontrole moeten ondergaan, ook Griet. “Alle betrokken partijen bij een ongeval moeten blazen”, legt Griet uit. “Dus ik ook, maar het was safe!”

‘Alloo bij de Wegpolitie’, donderdag om 21u50 op VTM en VTM GO.