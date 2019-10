Politierechter Geert doet meer dan 2.000 uitspraken per jaar: "Ik moet 's avonds kunnen slapen, dat is mijn criterium" DBJ

07 oktober 2019

00u00 1 TV Al negen seizoenen kijkt de Vlaming massaal naar de handel en wandel van het Belgische gerecht in 'De Rechtbank'. Als u het aan ons vraagt, is dat succes te verklaren door mensen als Geert Vandaele, de Veurnse politierechter die iedere beklaagde met dezelfde waardigheid én een vleugje folklore behandelt. "Ik moet na mijn uitspraak kunnen slapen, dat is mijn criterium."

Meer dan tweeduizend uitspraken per jaar doet politierechter Geert Vandaele, en voor het vellen van een vonnis heeft hij gemiddeld drie minuten tijd. Meestal gaat dat zo: hij leunt een beetje voorover, zet zijn leesbril op het puntje van zijn neus en spreekt de beklaagde aan met een Veurns vleugje streektaal. "Vertel het ne keer meneer, dat mag in uw eigen woorden." Zijn interesse veinst hij niet, en zijn stijl noemt hij zelf liever niet volks. "Ik probeer menselijk te zijn en me aan te passen aan wie er voor mij staat", klinkt het. "Heeft u enig idee wat voor impact het heeft als u daar staat als beklaagde in een rechtbank? Dat maakt indruk op mensen, hoor. Als ik me dan zou gedragen alsof ik vanaf mijn troon maar wat beslissingen zit te nemen, zou dat een heel verkeerd beeld geven. Ik hou rekening met wie er voor me staat. Soms is dat een straatveger, soms een professor filosofie."

Strenge blik

Vandaeles record is een kleine honderd uitspraken op één dag. "Maar je mag niet vergeten dat ik op het moment dat de beklaagde voorkomt het dossier al grondig heb bestudeerd. Een parkeerboete of een snelheidsovertreding is natuurlijk ook iets anders dan een dodelijk ongeval. Alles hangt af van het soort case. Al kan je natuurlijk niet op álles voorbereid zijn, zo heb ik weleens een dag van 9 uur tot 2.45 uur 's nachts gehad." Zoveel cases eisen snelle en kordate vonnissen. "Ik ben geen twijfelaar, nee", aldus de rechter. "Ik denk dat dat een eigenschap is die essentieel is voor een rechter. Ik bereid mijn dossiers goed voor en daarom kan ik doorgaans snel beslissingen nemen. Maar na al die jaren heb ik een steeds terugkerend criterium: ik moet 's avonds kunnen slapen als ik in mijn bed lig. Als ik er midden in de nacht van wakker word, pas ik 's anderendaags het vonnis aan. Dat gebeurt één à twee keer per jaar."

Al voor het tweede seizoen draait Vandaele mee in 'De rechtbank', en ondertussen is hij zijn gezicht op televisie wel gewend. "In het begin was dat heel confronterend, het is echt een spiegel waar je naar kijkt", zegt Vandaele. "Wat me wel opvalt, is dat je compleet niet meer weet welke uitspraken je in bepaalde cases hebt gedaan. (lacht) Ondanks alle voorbereidingen. Uiteraard heb ik weleens het gevoel dat ik een extra vraag had kunnen stellen, maar ik heb geen televisie nodig om dat te beseffen. En ik kijk ook streng blijkbaar, dat zeggen mijn griffiers toch altijd. (lacht)"

Lachen in de rechtszaal

Een functie als politierechter betekent ook dat je de gekste excuses voorbij hoort komen. "Je wil niet weten welke verhalen mensen uit hun mouw schudden om hun overdreven snelheid te verantwoorden. 'Het eten stond klaar', 'Mijn vrouw stond te wachten', of nog een klassieker: 'Ik kreeg een acute aanval van diarree.' Maar de beste is misschien wel de heer met 2 promille in zijn bloed die beweerde dat hij te veel Mon Chéri's had gegeten. De hele rechtszaal lag plat van het lachen, maar ik moet daar dan serieus op ingaan. Even later bleek het toch over acht pintjes te gaan in plaats van een stapel chocolaatjes."

