Politiek journalist Jan De Meulemeester verlaat VTM Nieuws Redactie

12 juli 2019

Politiek journalist Jan De Meulemeester vertrekt bij VTM Nieuws. Dat heeft hij zelf bekend gemaakt op Twitter.

Bij de VTM Nieuwsdienst valt te horen dat de beslissing over het vertrek van De Meulemeester in onderling overleg genomen is. Beide partijen onthouden zich voorlopig van verder commentaar.

De Meulemeester (39) begon in 2005 bij de VRT, waar hij vanaf 2007 ook reportages maakte voor Terzake. In 2013 stapte hij over naar VTM Nieuws.

Afscheid is de deur naar de toekomst.



Bedankt aan alle vrienden van #VTMNieuws voor de mooie politieke jaren. ❤️ pic.twitter.com/P6ugCpZBD0 Jan De Meulemeester(@ JDeMeulemeester) link