Politiek drama ‘Borgen’ krijgt nieuw seizoen op Netflix BDB

29 april 2020

15u36

Bron: ANP 1 TV De populaire Deense politieke serie ‘Borgen’ krijgt eindelijk een gloednieuw vierde seizoen. De eerste drie reeksen dateren al uit 2010, 2011 en 2013 en zullen later dit jaar wereldwijd toegevoegd worden aan het aanbod van streamingdienst Netflix. De nieuwe afleveringen zullen vanaf 2022 te zien zijn.

In de kersverse episodes wordt de kijker opnieuw meegenomen in het leven van Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), haar team en de media die haar volgen. De politica is nu de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast volgt de serie het carrièrepad van Katrine Fønsmark, vertolkt door Birgitte Hjort Sørensen. In het nieuwe seizoen keert ze terug naar de journalistiek als hoofdredacteur van de nieuwsdienst van een grote tv-zender.

De vierde reeks gaat eerst bij de Deense omroep DR in première voordat de serie wereldwijd op Netflix verschijnt. “’Borgen’ is een uniek Deens verhaal over het politieke en persoonlijke drama dat zich ontvouwt onder de mensen die ons land leiden”, vertelt Christian Rank van de Deense omroep. “We zijn erg blij dat we de serie en de personages samen met Netflix weer tot leven kunnen brengen. Zo hopen we een zeer actueel verhaal over een politiek onderwerp met wereldwijde gevolgen te vertellen.”