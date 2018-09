Politie vraagt geduld in zaak 'ER'-actrice MVO

03 september 2018

06u20 0 TV De politie in South Pasadena heeft twee onderzoeksteam ingeschakeld om de dood van Vanessa Marquez te inspecteren. De 'ER'-actrice werd donderdag doodgeschoten door politie-agenten nadat ze een "realistisch ogend nepvuurwapen" op hen richtte.

In een verklaring riep het korps dit weekend op om geen voorbarige conclusies te trekken over de toedracht van het incident. "We vragen het publiek om geduld te hebben en te wachten tot er bevestigde feiten zijn in de zaak, voordat ze een oordeel vellen."

Agenten gingen donderdag op verzoek van haar huisbaas langs bij Marquez, die vooral bekend werd door haar rol van verpleegster Wendy Goldman in de ziekenhuisserie met George Clooney. Ter plekke bleek de actrice toevallen te hebben en niet in staat voor zichzelf te zorgen. De politie belde medisch en psychisch ondersteunend personeel. Na een tijdje haalde Marquez het nepwapen tevoorschijn en richtte het op de wachtende agenten. Die vuurden daarop hun eigen wapens en raakten de 49-jarige fataal.