Poirot-acteur stak munt tussen zijn billen om typische loopje te verkrijgen SD

01 februari 2019

19u00

Bron: Metro 0 TV David Suchet (72) gaf 25 jaar lang gestalte aan de legendarische detective Hercule Poirot, en dat deed hij met heel wat toewijding. Hij was zelfs zo gemotiveerd om alle elementen uit Agatha Christie’s boeken juist te krijgen, dat hij een munt tussen zijn billen stak om het typische loopje van de detective onder de knie te krijgen.

In Agatha Christie’s detectiveromans wordt detective Hercule Poirot tot in de puntjes beschreven: van het accent, over de typische snor, tot de stijve manier waarop hij beweegt. Toen David Suchet aangenomen werd om de detective in een televisiereeks te vertolken, wilde hij er dan ook voor zorgen dat hij zo authentiek mogelijk overkwam. Eén speciale truc deed hij uit de doeken tijdens ‘Good Morning Britain’. “Ik stak een munt tussen mijn billen en liep toen op een manier waarop het muntje niet zou vallen. Dat gaf me dat speciale loopje dat in de boeken zo gedetailleerd beschreven wordt.”

De acteur, die Poirot 25 jaar lang speelde, vertelde verder ook nog dat zijn oudere broer hem initieel gewaarschuwd had om de rol zeker niet aan te nemen. Suchet lachte: “Ik heb zijn advies nooit meer gevraagd sindsdien. Aan iedereen die naar dit programma kijkt, je moet je oudere broer of zus nooit om iets vragen.”