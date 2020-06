Plots zoeft er een botsauto voorbij tijdens ‘Het Journaal’: “Ik was gewoon een testritje aan het doen” LOV

16 juni 2020

07u32

Bron: VRT 3 TV Heel wat televisiekijkers keken zondag vreemd op: tijdens een interview in ‘Het Journaal’, reed er plots... een botsauto voorbij. Heel wat kijkers vroegen zich af wat het kermiswagentje op de weg deed. Het fragment werd dan ook druk gedeeld op social media.



Lanakens burgemeester Marino Keulen werd zondagavond geïnterviewd voor ‘Het Journaal’ rond de heropening van de grenzen. Aandachtige kijkers zagen echter iets opvallend in de achtergrond: een botsauto. Het fragment ontplofte op social media, waar iedereen zich afvroeg wie de mysterieuze passant was.

Het blijkt om Michel Walta te gaan uit Maastricht. De Nederlander wist het kermisvoertuig op de kop te tikken en bouwde hem zelf helemaal om. “Ik heb ‘m helemaal uit elkaar gehaald en gerestaureerd. Het doel was om het voertuig op de originele manier te herstellen en op de baan te kunnen gebruiken. Zo is het stuur veiliger gemaakt, en ik heb een nieuwe batterij laten maken”, vertelde Michel aan VRT Nieuws.

De aandacht rond zijn verschijning was hem volledig ontgaan. “Ik had niets door. Ik was gewoon een testritje aan het doen en onderweg naar het café om een koffie drinken, en plots zag ik een camera staan. Ik dacht dat ze al klaar waren met filmen. Vanochtend stuurden mijn Belgische collega’s me plots verschillende artikels over mijn passage op televisie.” Michel hoopt dat het grappig moment even een afleiding kon zijn van de coronacrisis. “Zo is iedereen even weg van de miserie, en focussen de mensen op de lol van het leven”, besluit hij.



