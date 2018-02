Pittige Throwback Thursday in 'Tegen De Sterren Op': muzikale wetstraat, vechten om het hoederecht over James Cooke en Bart Kaëll terug presentator MVO

07 februari 2018

13u56 0 TV 'Tegen de Sterren Op' houdt vanaf nu telkens een Throwback Thursday, en dat zullen de Vlaamse sterren geweten hebben.

Presentator Bart Kaëll (de échte) mag voor één keer nog eens 'Het Rad Van Fortuin' onder zijn hoedde nemen. Hij verwelkomt drie gasten: de 19-jarige Christoff (Jonas Van Geel) die op de showbizzschool zit, de 20-jarige roodharige studente wijsbegeerte Karen Damen (Nathalie Meskens) en de 19-jarige vrolijke krullenbol Charles Michel (Walter Baele).

Nu de opnames van Patser erop zitten en de film furore maakt in de bioscoopzalen, maken regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah (Guga Baúl en Jonas Van Thielen) tijd om de tweede aflevering van Tegen de Sterren Op te becommentariëren. Op het einde halen ze de patser in zichzelf naar boven met een lyrische ode aan… patsergedrag.

Twijfelachtige liefde in het Witte Huis

Ondertussen brengt de First Lady van Amerika, Melania Trump (Clara Cleymans), een cd uit voor Valentijn. Ze verzekert je van een romantische avond met je geliefde, met meezingers zoals ‘S.O.S.’ van ABBA, ‘Dirty Old Man’, ‘Fuck You’ van Lily Allen en klassiekers zoals ‘Highway to Hell’ van ACDC. Let’s make Valentine great again!

Wie krijgt het hoederecht over James?

In de rechtbank vechten Gert Verhulst (Guga Baúl) en Karen Damen (Nathalie Meskens) om het hoederecht over James Cooke (Louis Talpe). Van de rechter (Chris Van Espen) mag James zelf kiezen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Tête-à-Tête

Greet De Keyser (Walter Baele) ontvangt de échte Greet De Keyser aan de Tête-à-Tête-tafel voor een diepte-interview over haar leven in de United States. Wat vindt ze van Donald Trump en wie is haar favoriete president?

'Wetstraat Story' - de musical

Een muzikale noot dankzij 'Wetstraat Story': op de tonen van bekende 'West Side Story'-hits zingen Bart De Wever (Ivan Pecnik) en Wouter Van Besien (Jonas Van Thielen) over een onmogelijk liefdesverhaal tussen links en rechts. Want er komt een epische verkiezingsstrijd aan en daar zullen ze helaas weer recht tegenover elkaar staan. Gelukkig brengt Kris Peeters (Guga Baúl) hen snel genoeg terug bij zinnen.