Pittige confrontaties tijdens laatste kampvuur in ‘Temptation Island’ IDR

29 mei 2020

00u00 0 TV Ze hebben twee weken lang hun best gedaan om - met wisselend succes - aan de verleiding te weerstaan, maar vanavond kent 'Temptation Island' zijn ontknoping. De ultieme relatietest brengt de koppels weer bij elkaar voor het laatste kampvuur.

Na de dreamdates van vorige week - waarbij de singles voor de laatste keer hun prooi in de val konden lokken - zien de deelnemers vanavond hun partner terug en evalueren ze hun relatie. Het lijkt nu al duidelijk dat het Belgische stel Angela (26) en Christian (28) dit avontuur zonder kleerscheuren overleeft. Voor de andere koppels liggen de kaarten minder gunstig. Zo twijfelde Karim (23) de voorbije afleveringen steeds harder aan z'n relatie met Roshina (27).

Is de slaagkans van Karim en Roshina klein, dan lijkt ze werkelijk onbestaande voor Zach (24) en Arda (26). Beide heren vielen ten prooi aan de charmes van een verleidster. Zo bleek Hasselaar Arda niet bestand tegen de trucjes van de wulpse Eline en dook ook Nederlander Zach - ondanks zijn kortere verblijf - meermaals met Romee de koffer in. Voor Elke (23) en Simone (31), hun respectievelijke partners, staat er dan ook een pittige confrontatie op de agenda. Noch Zach, noch Arda lijkt immers spijt te hebben. "Ook al was dit volledig fucked up, ik heb iets gedaan waar ik volledig achter sta", besluit Arda.

'Temptation Island’, 20.35 uur op VIJF



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.