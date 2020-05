Piloot Axel getuigt over impact van coronacrisis op job: “Vorig jaar ‘De Mol’ gewonnen, dus ik heb nog een buffer” BDB

12 mei 2020

22u40

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Axel Pailler, die vorig jaar ‘De Mol’ won, getuigde in ‘Gert Late Night’ over de impact van de coronacrisis op z'n job als piloot. “Ik heb mijn laatste vlucht op 18 maart gedaan”, vertelde hij. “We hebben toen de laatste mensen uit Senegal en Gambia teruggebracht. Echt, dat vliegtuig zat stampvol omdat de mensen daar weg wilden. Die landen gingen namelijk hun grenzen sluiten. Maar eigenlijk is deze hele crisis wel positief, want we wilden te veel voor te weinig geld. De wereld houdt dat niet vol. Financieel kan ik het wel nog enkele maanden overbruggen, tot na de zomer. Ik heb vorig jaar ‘De Mol’ gewonnen, dus ik heb nog een buffer. (lacht)”