Pijnlijke taferelen in Waalse ‘Blind Getrouwd’: bruidegom blaast huwelijk af en vernedert aanstaande voor alle gasten

15 april 2020

11u15

Bron: RTL 8 TV Het was een even bizar als ronduit pijnlijk moment in ‘Mariés au premier regard’, zoals ‘Blind Getrouwd’ onder de taalgrens heet : bruid Audrey zag haar kersverse huwelijk al uit elkaar spatten, nog voor de ceremonie goed en wel van start kon gaan. Dat had alles te maken met het compleet onverwachte besluit van haar bruidegom, die ‘nee’ zei en haar in het bijzijn van alle familieleden voor het altaar liet staan.



Het concept van ‘Blind Getrouwd’ moeten we je wellicht niet meer uitleggen. Twee wildvreemden die gematcht worden en met elkaar in het huwelijksbootje stappen, ook Wallonië smult ervan. In de aflevering van deze week was de grote dag aangebroken voor Audrey en Anthony uit Luik, die volgens de experten 78,4% compatibel zijn om in het huwelijksbootje te stappen. Een uitstekende match, maar niemand die had kunnen vermoeden dat hun avontuur zó snel en zo abrupt ten einde zou komen.

In het gemeentehuis van Herstal in Luik wachtte een zenuwachtige Audrey op de eerste ontmoeting met haar nieuwe echtgenoot Anthony. Audrey was gespannen maar enthousiast, en ook Anthony was ongeduldig om zijn tot dan toe nog onbekende bruid te ontmoeten. Al was hij gelukkig erg opgelucht van zodra hij haar zag: “Ik zei tegen mezelf ‘wauw, ze is heel mooi”, aldus de jongeman. De sfeer sloeg echter compleet om toen het moment aanbrak om de geloften uit te spreken: plots keerde Anthony compleet zijn kar en stond zijn gezicht stijf van de twijfels. Alle gasten in de zaal waren zichtbaar verontrust door de situatie.

Gevoel volgen

“Ik ben hier niet om met iemand te lachen en ik ga als een klootzak aanzien worden”, schoot Anthony in de verdediging. “​​Ik wil mijn excuses aan iedereen hier aanbieden. Ik wil je niet voor de gek houden en wil niet dat je aan mij gehecht raakt. Ik vind je heel charmant, maar ik wil niet verder gaan met ons avontuur. Het spijt me echt.” Uiteraard wilde Audrey meteen weten waarom hij zo abrupt koudwatervrees kreeg. “Ik wil niet doorgaan voor klootzak”, antwoordde Anthony. “Maar ik volg altijd mijn gevoel en ik voelde het niet.” Anthony zei dus ook ‘nee’ tijdens de plechtigheid, hun familie kon het gebeuren enkel met lede ogen aanzien.

Audrey was behoorlijk begripvol, maar spreekt toch van “een mislukking”. “Omdat dit niet is wat ik mij had ingebeeld, wat ik mij had voorgesteld bij deze ervaring”, zei ze. “Ik had steeds het beste scenario voor ogen. Dit is dus zeer moeilijk, want mijn trots krijgt hierdoor een rake klap.” Ook Anthony had nog wat finale woorden: “Het huwelijk is belangrijk voor mij en ik wil niet binnen een week weer scheiden, gewoon omdat het niet werkt.”

