Pijnlijke leugens, nieuwe details en véél gênante momenten: liveshow met alle Temptation-kandidaten onthult alles TDS

05 mei 2018

06u00

Bron: RTL 0 TV Donderdag kregen de 'Temptation Island'-kijkers op VIJF te zien hoe het de koppels vier maanden na hun ultieme relatietest is vergaan. Er werd flink wat ruzie gemaakt, maar er zijn ook nieuwe liefdes in het spel. In Nederland gingen ze nog een stapje verder: daar zette zender RTL een grote liveshow op poten waar álle koppels en verleiders aanwezig waren. En dat zorgde voor ronduit ongemakkelijke televisie.

Het beloofde een avond vol spanning, intriges en verrassende gesprekken te worden. Presentator Rick Brandsteder was in zijn nopjes, en keek er duidelijk naar uit om de kandidaten het vuur aan de schenen te leggen. Er stond Dr. Phil-gewijs een grote bank in de studio, waar alle koppels één voor één zouden plaatsnemen voor een indringend gesprek. Dat was althans de bedoeling, want Daniëlle weigerde al resoluut om met Mezdi de ruimte te delen. En jawel, daar was zelfs bewaking voor voorzien. "Zolang ik hem niet hoef te zien is alles prima", zei de Nederlandse. "En als hij straks op het scherm komt, kijk ik de andere kant op”.

Kevin en Megan

Maar eerst naar Kevin en Megan. De twee Oostendenaars mochten als eerste plaatsnemen op de bank van Rick. "Hoe is de band nu?", vroeg die. "Er is niet echt een band meer", zei Kevin. Ook Megans antwoord was duidelijk: "Het is het beste dat we niets meer met elkaar te maken hebben".

Meghan is intussen samen met de beste vriend van Joshua. Op haar Facebook staat haar status niet meer op 'het is ingewikkeld' - zoals ze haar relatie met Kevin beschreef - maar op ‘in een relatie’. Wat Joshua daar zélf van dacht? "Ik laat hen doen. Als dat liefde is voor hen, dan kom ik daar niet tussen." Verleidster Chloé zei het net iets anders: "Het zaad van een maat kan geen kwaad", voegde zij fijntjes toe. Zij heeft nu een relatie met Kevin. "En het zit goed tussen ons, het is serieus".

Jeremy en Vanessa

Op naar het volgende koppel: Jeremy en Vanessa. Zij overleefden als enigen de relatietest. "Dat hadden we niet verwacht, dat we de enigen zouden zijn. Het is wel gek", zegt Vanessa. “Maar we zijn hier sterker uitgekomen. Alles zit goed, en dat weet je nu ook van elkaar." Jeremy had nochtans zo zijn best gedaan om de anderen te behoeden voor meer kwaad. “Ik zei: ‘jongens, kom op’. Maar zij gaven volle gas. Bij Tim bijvoorbeeld. Elke dag zei ik dat hij niet in de realiteit zat. Maar het hielp helemaal niet”.

Wat we echter nog niet wisten van Jeremy: op een nacht heeft hij in Thailand een wel heel bijzondere wandeling gemaakt. “Hij liep heel het strand af”, onthulde Rick. “Hij was op zoek naar Vanessa. Hij dacht: dat resort moet hier toch ergens in de buurt liggen. Ik ga op zoek. Pas na een uur heeft hij die zoektocht gestaakt".

Mezdi en Daniëlle

Tijd voor Mezdi en Danielle dan. Rick deed nog een poging, maar tevergeefs. Geen haar op het hoofd van Daniëlle dacht eraan om plaats te nemen naast haar ex. "Ik weet niet waar zij last van heeft, maar ik zou er geen moeite mee hebben", zei Mezdi. Maar voor Danielle was het duidelijk: "Er zijn te veel dingen gebeurd. Mezdi schuift alles op mij af, en is niet eerlijk. Ik kan niet begrijpen dat hij zijn fouten niet toegeeft. Oké, soms was ik misschien ook iets too close op 'Temptation'. Ik kan best begrijpen dat Mezdi dat ook vond. Maar ik ben niet in de fout gegaan. Ik heb niet gezoend".

De twee hebben na hun deelname nog contact gehad. Al was dat volgens Daniëlle niet bepaald vrijwillig. “Ik heb Mezdi nog een paar keer gezien. We woonden in dezelfde stad, dus hij viel niet te ontlopen. Ik kwam hem tegen in de winkel. Dat was moeilijk. We keken elkaar aan, maar meer niet. We zeiden niets.”

Plots vond Mezdi het “maar goed ook” dat zijn ex niet in zijn buurt zat. Hij sprak de woorden van Danielle tegen. "Dat stelt zij heel vriendelijk voor zo: elkaar een paar keer gezien. Maar we hebben nog regelmatig contact gehad. Alleen was zij in het weekend druk bezig in België. Daar was ze andere dingen aan het doen met ‘kleurplaat' Fabrizio. Meteen na onze terugkomst was dat, en toen was het tussen ons nog niet uit”, meende hij. Volgens hem is het dan ook de fout van Daniëlle dat ze niet meer in staat waren om een normaal gesprek te voeren. "Sommige mensen laten hun emoties te veel de vrije loop. En dan geraken ze niet meer van a tot z. Het enige wat ze dan kunnen doen is huilen, schelden of slaan".

Mezdi toonde tijdens het gesprek geen greintje spijt. "Het zal zo moeten geweest zijn. Maar wat was mijn hoogtepunt? Kusgeluiden uit de badkamer. Zij maakte kreungeluiden. Of is het omdat ik minder sympathiek overkom dat je mij meer kwalijk kan nemen?", ", sneerde hij. Ook alle verwijten, onder meer op de sociale media, deden hem naar eigen zeggen "vrij weinig". "Het interesseert me niet. Ik doe gewoon mijn eigen ding".

Knop omgedraaid

Daniëlle is door alle troubles in hun Thais paradijs compleet veranderd. "Tegenwoordig doet het me allemaal niets meer. Ik ben er harder door geworden. Ik heb een knop omgedraaid, ik geniet van mijn leven nu. Lekker werken, dagje weg, leuke dingetjes doen. Ik heb geen vriend, maar ik ben wel aan het daten. Leuk.” Ook Fabrizio kwam uiteraard ter sprake, waar Daniëlle het tijdens 'Temptation' goed mee kon vinden. Is er na hun deelname nog iets gegroeid? "Het zou niet slim geweest zijn om op die moment een relatie te beginnen met Daniëlle", zei de Limburgse verleider zelf. "Er was te veel gebeurd rond 'Temptation'. Dus ik heb het zekere voor het onzekere genomen. Het was eerder voorkomen dan genezen”.

Ook Denise kwam even haar zegje doen. In het resort beweerde zij dat Mezdi haar gekust had, iets wat hij met klem ontkende. Op het eiland confronteerde hij Denise tot huilens toe met haar uitspraken. Maar tijdens het interview moest Mezdi toch bekennen dat Denise de waarheid sprak. “Ik ben blij dat hij het gezegd heeft. Jammer dat het zo is moeten lopen. Hij had het beter meteen kunnen toegeven”, reageerde zij.

Tim en Deborah

Save the best for last luidt het gezegde. En dus kwamen Deborah en Tim als laatste koppel aan bod. Zij zag haar ex voor het eerst in zeven maanden. “Ik wou Tim liever niet terugzien, maar ik heb geen keuze. Ik doe mijn best om vol te houden. Maar over is over", zei ze prompt. Deborah wordt sinds de escapades van Tim naar eigen zeggen overspoeld met positieve reacties. “Ik ben een voorbeeld voor velen, zeggen ze mij. Ze steunen mij en vinden het erg wat mij is overkomen", zei ze. "Maar ik sta sterker in mijn schoenen nu. En zelfverzekerder vooral.”

Ook Cherish zat in de zaal. “Maar dat vind ik niet erg", aldus Deborah. "Ik neem haar niets kwalijk. Ze heeft het spel gespeeld, en ze heeft het goed gespeeld. Ze heeft mijn ogen geopend. Ze heeft me zelfs nog gestuurd dat ik blij mag zijn dat ik niet met Tim ben getrouwd.” Cherish toonde in tegenstelling tot Mezdi wel spijt. "Ik stond er toch van te kijken hoe hard ik het rolletje gespeeld heb. Toen ik zag hoe kapot Deborah was van het overspel deed dat me wel pijn. Want ik weet zelf ook hoe het voelt om bedrogen te worden. Toen dacht ik: waarom heb ik dit gedaan? Maar het is en blijft ‘Temptation’", zei zij. Deborah is trouwens nog steeds single. “Ik doe het rustig aan. Ik ben nog nooit zo lang vrijgezel geweest", gaf ze toe. "Maar ik sta open voor een nieuwe relatie. Ik ga niet impulsief zijn, maar stapje per stapje mag het.”

Tim had na Deborah en Cherish alweer een nieuwe liefde gevonden. Maar ook die romance liep al snel op de klippen. “Ze kon niet om met alles wat ‘Temptation’ veroorzaakt. Met alle aandacht die ik kreeg, ze zag het niet meer zitten”, bekende hij. Het leidde tot heel wat gelach bij het publiek in de zaal.

Van stapel lopen

Rick vroeg zich af of Tim niet te hard van stapel loopt in zijn relaties. “Ik ben wie ik ben en ik volg mijn gevoel. Soms zou ik misschien beter mijn verstand volgen, maar ik leef zoals ik leef. Ik heb geen spijt van mijn deelname, maar wel hoe ik het heb aangepakt. Ik had kunnen wachten tot na ‘Temptation’. We hadden eerst kunnen praten.” Hij heeft nog enkele laatste woorden voor Deborah. “Sorry voor wat ik gedaan heb. Dat is het enige.” Deborah haar finale antwoord? “Oké".

De volledige show is te bekijken op streamingdienst Videoland of via deze link.