Pijnlijke blunder of bewijs van manipulatie? 'Temptation Island' bedot kijkers DBJ

13 april 2018

17u22 129 TV Eén vraag. Twee verschillende antwoorden. Bij een test met de leugendetector in 'Temptation Island' werd gisteren duidelijk dat de productie de kijkers flink belazert of zelf verschrikkelijk in de fout ging.

Voor de bewuste passage moeten we een weekje terug naar de beelden met de leugendetector. In aflevering 11 werden daar enkele kandidaten aan gekoppeld. Ze kregen vragen die hun partner, aan de andere kant van het eiland, voor hen had opgesteld. Ook de Nederlandse Daniëlle nam plaats om enkele vragen te beantwoorden.

Eén van de vragen die presentatrice Annelien Coorevits haar stelde was: "Ben je je bewust van wat je hier aan het doen bent?" De Nederlandse blondine antwoordde daarop met 'ja', waarop de man achter het scherm van de leugendetector zijn duim naar boven steekt. Het antwoord dat ze gegeven had, gold dus als de waarheid.

Wanneer datzelfde fragment in aflevering 12 aan Danielles vriend Mezdi bij het kampvuur wordt getoond, is Daniëlle antwoord op de vraag nog steeds 'ja'. Alleen is dit keer de reactie van de man achter de leugendetector anders. Hij steekt zijn duim omlaag, wijzend op een onwaar antwoord van Daniëlle.

Een flagrante fout van de makers? Of bewuste manipulatie? Het fragment is in ieder geval extra munitie voor wie aan de authenticiteit van het programma twijfelt. Want sinds'Temptation Island' op televisie verschijnt, wordt overal luidop de vraag gesteld in hoeverre de realityreeks ‘echt’ is. En wordt ook luidop getwijfeld aan eventuele manupilatie van de beelden.

Pijnlijke fout

Dat er écht iets fout zit, werd gisterenavond onomwonden bewezen. Een inhoudelijk verschil –zo lijkt- dat de loop van het programma kan veranderen en duidelijk bewijst dat de kandidaten worden gemanipuleerd. Al wil VIJF dat graag nuanceren.

Ze wijten het voorval aan een pijnlijke fout. "Productiehuis Warner heeft naar zowel VIJF als RTL een foutieve versie doorgestuurd", laat de zender weten. "Heel belangrijk om mee te geven is dat Mezdi tijdens het kampvuur in Thailand wel degelijk het beeld met de duim omhoog van Danielle zag, maar dit was helaas niet te zien in de versie die RTL en VIJF gisteren hebben uitgezonden. Op VIJF is elke zondag een herhaling van 'Temptation Island' te zien. Volgende zondag zal dan ook de correctie versie van de aflevering van gisteren worden uitgezonden."