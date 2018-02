Pijnlijk momentje in 'Blind Getrouwd': Damiano kijkt niet op wanneer Wendy zich uitkleedt MVO

20 februari 2018

12u09 0 TV Het loopt niet altijd van een leien dakje in 'Blind Getrouw'. Wendy en Damiano zijn op een romantische huwelijksreis in Gran Canaria, maar geven allebei toe dat ze 'het' nog niet echt voelen. Dat maakt Damiano al helemaal duidelijk wanneer Wendy haar kleedje uitdoet op het strand, en hij haar geen blik waardig gunt.

Geen van beiden voelen ze de vonk, maar vooral Wendy maakt zich zorgen. "Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Dat hij mij niet aantrekkelijk vindt?" Ze was dan ook enorm teleurgesteld toen Damiano niet eens opkeek toen ze zich voor de eerste keer uitkleedde op het strand.

"Toen we op het strand lagen, keek ik naar hem. Ja, hij heeft een schoon lijf. Maar hij kijkt niet naar mij. Als je iemand aantrekkelijk vindt, dan kijk je toch eens een keer."

Haar rug wilde hij wel insmeren, maar slechts met één hand en nog minder interesse. "Als vrouw neem je zoiets direct op jezelf", zucht Wendy. "Je denkt meteen: wat staat hem niet aan?"

Toch houdt ze de hoop voorlopig in leven. "Ik heb het gevoel dat we naar elkaar toe groeien. Elke dag zijn we meer op ons gemak, dat stelt me gerust. Zolang er vooruitgang is, is het oké."