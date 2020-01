Pijnlijk: koppel vraagt na amper één dag de scheiding aan in ‘Blind Getrouwd USA’ TDS

30 januari 2020

12u00

Bron: Lifetime 0 TV De Amerikaanse Brandon Reid en Taylor Dunkin hebben het sprookjesachtige einde waar ze zo op gehoopt hadden dan toch niet gekregen. De twee schreven zich in voor ‘Blind Getrouwd’, maar amper één dag nadat ze elkaar hun jawoord gaven, spatte hun prille huwelijk al uit elkaar. Hun breuk was niet alleen een donderslag bij heldere hemel voor de experten van de reeks, ook bij de kijkers sloeg de scheiding in als een bom.

De experten van het programma zagen in Brandon en Taylor de perfecte match. De twee hadden ook al hun vertrouwen gelegd in het programma en waren vastberaden het experiment tot een goed einde te brengen. “Ik ben er alleen niet in geslaagd een juiste partner te vinden, dus ik vertrouw op de experten om de perfecte match voor mij vinden”, zei Brandon. Ook Taylor was klaar voor het volgende hoofdstuk in haar leven: “Ik sta hier met open armen te wachten op die ene speciale persoon.”

Tijdens de huwelijksceremonie was er nog geen vuiltje aan de lucht. De twee spraken hun geloften uit en lieten de aanwezige gasten zelfs in tranen achter met hun mooie woorden. “Ik weet niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, maar ik beloof dat ik nooit zal vergeten dat jij exact hetzelfde meemaakt als ik”, zei Brandon. “Ik ben niet perfect. Ik zal fouten maken, maar ik zal mijn best doen om ze recht te zetten en een betere man te worden. Mijn enige hoop vandaag is dat we samen kunnen lachen, dromen en groeien.” Ook Taylor zag de toekomst rooskleurig in: “God heeft een manier om ons samen te brengen. Het is niet toevallig, het is door geloof dat we hier allebei zijn vandaag”, zei ze. “Ik weet dat we voor een ​​reden gematcht zijn en ik beloof mij toe te wijden aan dit huwelijk.”

Bal misgeslagen

Hun woorden waren echter nog niet koud, of hun ‘prille’ geluk moest al plaatsmaken voor wrok. Nadat de deelnemers hun eerste uren met elkaar hadden doorgebracht, kwamen ze volgens hun familie dan ook tot de conclusie dat de experten de bal hadden misgeslagen. “Het huwelijk van Taylor en Brandon was één van de meest explosieve momenten die we ooit hebben gezien”, zeggen getuigen. “Ze hadden meteen een intense haat-liefde-verhouding. Op dit moment haten ze elkaar, maar het zou me niet verbazen als het volgende week weer tot liefde zou komen.”

De kans dat Brandon en Taylor zich verzoenen, lijkt echter in rook te zijn opgegegaan. Uit opgedoken juridische documenten blijkt immers dat de newlyweds inmiddels alweer officieel gescheiden zijn. Hun huwelijk werd bovendien amper één dag nadat ze elkaar plechtig hun jawoord gaven weer ontbonden. Toch wil zender Lifetime, waarop het programma wordt uitgezonden, de breuk nog niet bevestigen. “Zoals bij elke verbintenis, eindigen sommigen ‘nog lang en gelukkig’ en anderen niet. Blijf dus naar het programma kijken om te zien wat er nog met Taylor en Brandon zal gebeuren.”

Vraag is natuurlijk: waar liep het fout tussen de twee? “Het huwelijk van Brandon en Taylor sloeg om toen geen van beiden ‘het grotere plaatje’ kon zien”, klinkt het. “Op papier konden ze zien waarom ze een logische match waren voor de experten, maar met een wildvreemde trouwen kost blijkbaar toch meer moeite, zeker om dat ook langdurig vol te houden.”