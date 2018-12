Pijnlijk: ‘Groot Dictee’-presentator hoort live op de radio dat hij ontslagen is EDA

Bron: ANP 0 TV Nederlands journalist en tv-presentator Philip Freriks heeft tijdens het Radio 1-programma ‘OVT’ live te horen gekregen dat zijn wekelijkse column wordt stopgezet. De presentatoren hadden begrepen dat Freriks al op de hoogte was en bovendien zelf wilde stoppen, maar dat bleek dus niet zo.

“Philip, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we tot onze grote spijt, tot ons groot leedwezen, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan”, zei presentator Jos Palm. Freriks reageerde echter verrast: “Nou ja, ik verbaas me er een beetje over dat dit mij nu hier rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar het zij zo, dank je wel.”

Pijnlijk moment

Palm bood daarop zijn excuses aan voor het ‘misverstand’. Freriks reageerde nog met een gepikeerd “Ja, nou ja, oke”, waarna de ‘Slimste Mens’-presentator de studio leek te verlaten. Medepresentator Laura Sterk zei vervolgens dat ze het na de uitzending maar even moesten uitpraten en dat ze dacht dat Freriks zelf wilde stoppen.