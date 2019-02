Pijnlijk! Brandel stuurt zijn eerste keuze weg in ‘Blind Date’ en gaat voor optie twee DBJ

20 februari 2019

22u40 0 TV Voor de eerste keer dit seizoen werden er twee heren aan elkaar gekoppeld in ‘Blind Date’. Jager Brandel maakte voor het eerst dit seizoen gebruik van het zogenaamde ‘achterpoortje’ en stuurde zijn eerste keuze Xavier wandelen.

In de speciale aflevering van Blind Date, waarin een man een leuke vent zocht, zorgde Brandel op het einde voor een verrassing van formaat. Hij maakte voor de eerste keer dit seizoen gebruik van het achterpoortje: hij ruilde Xavier in voor Grégory.

Ook vrijgezel Michael ging in de aflevering op zoek naar een nieuw lief. In de ronde ‘Ik heb een cadeautje bij’, waarin de dames rechts van de wand de ‘jager’ verrassen met een persoonlijk item, had Paulien iets speciaals bij voor Michael: een kussen vol foto’s van Justin Bieber. Paulien had ook meteen een duidelijke boodschap voor Michael: “Justin Bieber is mijn guilty pleasure. Ik slaap ook met dat kussen, dus je kan er maar beter aan wennen.”

In de vorige aflevering konden de VTM-kijkers zien hoe Justine en Gilles op reis vertrokken naar Sharm-el-Sheikh. Vanavond kwamen ze terug naar de Blind Date-studio om Nathalie te vertellen hoe hun reis was geweest. Aan de reisvideo te zien, hadden ze de tijd van hun leven. Al moest Justine nog iets bekennen aan haar vader...