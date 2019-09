Pieter verbaast Koen en zichzelf: de strafste fragmenten uit ‘Over winnaars’ KD

05 september 2019

Politie-inspecteur Pieter was vanavond te zien in 'Over winnaars'. De man verbaasde zichzelf, Vlaanderen en Koen Wauters in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Van de terugkeer naar de plaats van het ongeluk tot de zware, wekelijkse trainingen in een exoskelet. Dit zijn de strafste, meest spraakmakende fragmenten uit de eerste aflevering.

Pieter keert terug naar de plaats van zijn ongeluk

Politie-inspecteur Pieter kreeg bij een ongeval tijdens een schietoefening een kogel in de rug. Hij had die dag van dienst gewisseld met een collega. Koen keert met Pieter voor het eerst sinds zijn ongeval terug naar de plek waar het gebeurde. “Bij een controle van de wapens werd ik geraakt door een kogel. Op dat moment gebeurden schietoefeningen nog zonder kogelvrije vest, sedert mijn ongeval is dat mét vest.”

Koen laat Pieter paragliden van een 1,5 km hoge col in Frankrijk

Koen neemt Pieter mee naar het Franse Annecy, waar hij hem zonder enige motorische hulp van een 1,5 km hoge col duwt. Een rolstoel zal Pieter niet tegenhouden om de berg af te vliegen.

Pieter traint elke week in een exoskelet

De kogel die Pieter raakte legde in zijn lichaam een hele baan af en zit nog altijd in zijn ruggenmerg. Toch blijft Pieter trainen in de hoop ooit terug zelfstandig te kunnen lopen. Elke week trekt hij in het revalidatiecentrum een exoskelet aan, die hem helpt om rechtop te stappen.

Pieter wordt verrast na zijn landing

Terwijl ook Koen met zijn parachute van de berg springt, probeert Pieter zacht te landen. Wat hij niet weet, is dat zijn partner en zoontje hem aan de voet van de berg staan op te wachten…

Pieter en Koen blikken terug op de aflevering