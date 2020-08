Piet Huysentruyt verklapt waarom hij zo snel mogelijk een kleinkind wil BDB

26 augustus 2020

20u36

Bron: VTM 0 TV Op z’n 57ste is Piet Huysentruyt een gelukkig man. Al ontbreekt er nog één ding in z’n leven. “Ik zou graag een kleinkind hebben. En snel”, vertelt de chef in het VTM-programma ‘De Zomer Van’.



Huysentruyt is tevreden met het evenwicht dat hij op dit moment gevonden heeft in z’n leven. Zo pendelt hij al enkele jaren tussen Frankrijk - waar hij samen met z’n zoon Cyriel restaurant Likoké uitbaat - en Zuid-Afrika, waar het gezin regelmatig verblijft. “M'n vrouw Veronique zou het liefst altijd in Zuid-Afrika willen wonen, maar ik heb die afwisseling nodig. Ik kan niet stilzitten”, vertelt de chef in ‘De Zomer Van’.

Piet is een tevreden man, maar geeft toe dat hij graag een kleinkind wil. Z’n zoon Cyriel en dochter Marie hebben voorlopig nog geen nageslacht op de wereld gezet en de kok hoopt dat ze daar niet te lang meer mee wachten. “Ik heb zelf m’n grootouders nooit gekend”, verklaart hij. “Ik wil dan ook absoluut m’n kleinkinderen wel kunnen zien. Maar ik beslis natuurlijk niet over die timing.”

