Piet Huysentruyt keert terug naar eerste restaurant: “Alles wat hier was, was Piet” SDE

27 augustus 2020

07u23

Bron: VTM 1 TV Het is een blij weerzien in ‘ Het is een blij weerzien in ‘ De Zomer van’ . Piet Huysentruyt (57) brengt voor het eerst in lange tijd opnieuw een bezoekje aan z'n eerste restaurant in Wortegem-Petegem. “Dat doet deugd.”



Piet Huysentruyt keert in ‘De Zomer Van’ terug naar Wortegem-Petegem, naar zijn eerste restaurant. “Dat doet wel deugd, zo een keertje terugkomen", geeft hij grif toe. Vooral het weerzien met de ‘stoof’, die er in zijn tijd ook al stond, maakt wat los bij de chefkok. “Dat is nog altijd mijn kindje, hé. En eigenlijk wilde ik helemaal in het begin deuren van de ovens langs twee kanten. Maar dat was te duur."

“Gastronomie heeft mij veel gegeven, maar ook veel afgenomen”, mijmert Piet. “Ik heb hier mijn eerste Michelinster gekregen, maar ook mijn eerste ster verloren hier. Alles wat hier was, was Piet.”

