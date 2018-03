Piet Huysentruyt had drie keer een bijna-doodervaring: "Het licht kwam mij halen" Jean D'Hont

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 TV Terwijl Piet Huysentruyt (55) zijn overleden vader symbolisch ten grave draagt in Zuid-Afrika, vecht zijn moeder hier tegen kanker. "De wereldtournee van m’n restaurant zit er bijna op, daarna wil ik zo veel mogelijk bij mama zijn", zegt Piet in Dag Allemaal, die ook over zijn eigen gezondheid frappante onthullingen doet.

Piet Huysentruyt heeft de laatste week van ‘Likoké On Tour’ ingezet, een langgerekte, culinaire ode aan zijn vader. Na tussenstops met z’n restaurant in Kortrijk, Osaka, Bali en Singapore sluiten Piet en zijn team af in het Zuid-Afrikaanse Franschhoek. ‘In de woorden van Marc Coucke: "Mijn weireldploegsje heeft dat weer fantastisch gedaan", zegt Piet. "Ik zou niet mogen opscheppen met ons werk, maar ik vind ’t zelf ook adembenemend."

Heb je al bekend volk over de vloer gehad?

