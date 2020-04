Piet Huysentruyt genadeloos in ‘MKMR’: "Jammer dat er een vis en een kip moesten sterven voor deze battle" DBJ

09 april 2020

00u00 0 TV In de tweede battle van 'Mijn keuken mijn restaurant' nemen moestuintweeling Deborah en Jasmina en culinaire kotgenoten Seb en Simon het tegen elkaar op. Beide duo's eindigden in de voorrondes als tweede van hun groep, maar vanavond kunnen ze allesbehalve overtuigen.

De zussen kozen twee keer voor vis in hun driegangenmenu, Seb en Simon gaan voor een moderne variant van de Bressekip als hoofdgerecht. "Jammer dat zowel de vis als de kip hiervoor heeft moeten sterven", vindt Piet Huysentruyt. Topchef Marcelo Ballardin gaat nog een stapje verder. "Deze vis is zo rauw dat hij weer tot leven zou komen als je hem in het water gooit." Wie de battle wint, mag in een latere fase een eigen restaurant openen.

