Philippe Geubels zet eerste stappen als acteur: "Mijn leven riskeren voor een tv-reeks? Da's onnozel" Wim Nijsten

05 april 2019

00u00 0 TV In 'Geub', vanaf vandaag te zien op Telenet Play en in het najaar op Eén, speelt Philippe Geubels (37) een zielige versie van zichzelf. Wanneer zijn vrouw ervandoor gaat met een andere man, blijft hij achter met zijn overbezorgde moeder, zijn nietsontziende manager en zijn licht gestoorde vrienden. "Deze reeks is niet autobiografisch, hé", lacht Philippe.

Dat stand-upcomedian Philippe Geubels een publiek kan entertainen, is geen geheim. In de Eén-reeks 'Taboe' bewees hij dat er ook een goede interviewer in hem schuilt. En nu waagt hij zich aan acteren. Voor de eerste keer, als we zijn rolletje in 'K3 Dierenhotel' even buiten beschouwing laten. Voor de nieuwe komische reeks 'Geub', vanaf vandaag te zien op Telenet Play, kruipt hij in de huid van... zichzelf.

In zijn comedyshows laat Geubels geen kans onbenut om z'n vrouw belachelijk te maken. Moegetergd door z'n beledigingen neemt ze nu in 'Geub' wraak: ze laat hem zitten voor een 67-jarige Nederlander. "Voor wie eraan zou twijfelen: deze reeks is niet autobiografisch, hé", lacht Philippe. "Mijn vrouw is er niet echt vandoor, zenne."

Fictie maken was al lang een droom van Philippe. "Ik heb ooit een poging gedaan om zelf een reeks te schrijven, maar dat was geen succes. Voor 'Geub' heb ik beroep gedaan op Jan Dircksens en Jan Reymen. Zij werkten ook al mee aan 'Geubels en de Belgen', en hebben samen met Jeroom deze reeks geschreven. Ik ben wel de hele tijd betrokken geweest bij het proces, maar de dialogen heb ik aan hen overgelaten."

Philippes manager Johnny, een arrogante geldwolf, wordt gespeeld door Jonas Geirnaert. Hij ziet er hilarisch uit met zijn kaal hoofd en snor. "We wisten in het begin zelf niet hoe hij er moest uitzien", zegt Philippe. "We waren eerst op zoek naar een ander type om die rol te spelen. Maar toen dacht ik: 'Jonas is keigrappig, die gaat dat goed doen.' We hebben de rol dan wat aangepast. Jonas is ook een heel aangename mens om mee samen te werken, hij gaf veel input."

De eerste aflevering van 'Geub' heeft veel weg van een sterrenparade, met gastrollen voor Goedele Liekens, Tom Boonen, Roger De Vlaeminck... En ook Erik Van Looy, die samen met Philippe uit een vliegtuig springt. "Of ik dat echt heb gedaan?", zegt Philippe, die pleinvrees heeft en hypochonder is. "Ik heb geen seconde overwogen om uit dat vliegtuig te springen. Ik vind dat onnozel. Waarom zou je je leven daarvoor op het spel zetten? Mocht dat nu zijn voor iets ik-weet-niet-hoe- plezant, oké. Maar toch niet voor een filmopname?"

Die exotische Belg

'Geub' werd door productiehuis Woestijnvis gemaakt voor Eén en wordt mee gefinancierd door Telenet en RTL, wat Geubels' enorme populariteit in Nederland bewijst. "Ik treed daar al lang op, en ik kom er ook geregeld op tv", zegt hij. "Misschien vallen Nederlanders wel voor het exotische van zo'n Belg? Er zijn ook niet zoveel droge Nederlanders. Cabaretiers brengen er een heel ander soort humor. Meer geëngageerd. Terwijl ik liever probeer om mensen anderhalf uur te laten lachen en hun zorgen te doen vergeten. We zijn trouwens aan het bekijken of we ook 'Geubels en de Nederlanders' kunnen maken."

Philippe blikt ten slotte nog terug op 'Taboe', dat het vorig jaar goed deed op Eén. Intussen wil de hele wereld 'Taboe' maken: Amerika, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Israël... "Dat is heel fijn, maar blijkbaar hebben zij het moeilijk om een geschikte presentator te vinden. De beste kandidaten willen zich geen gans jaar vrij maken om één programma te maken. Ik heb trouwens nog steeds contact met de deelnemers. Zo ben ik onlangs naar de boekvoorstelling van Ken geweest (de man die verlamd geraakte na een ongelukkige val op een trampoline, red.) en ik mail nog met een aantal mensen. We hebben elkaar op korte tijd heel goed leren kennen en zijn vrienden geworden."