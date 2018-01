Philippe Geubels stelt veelbesproken nieuwe programma voor DBJ

18u18

Bron: VRT 0 vrt Philippe Geubels TV Vanaf zondag 21 januari start het nieuwe programma van Philippe Geubels op één. In 'Taboe' wil Philippe Geubels lachen met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen. Het wordt een mix van humor en human interest.

Philippe Geubels lacht met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen. Maar dat doet hij uiteraard niet zonder uitgebreid vooronderzoek. Onder het motto “je leert elkaar het beste kennen op vakantie”, nodigt Philippe elke week een viertal gasten uit in zijn vaste vakantiehuis in Westouter: mensen met een ongeneeslijke ziekte, mensen met een fysieke beperking, blinde en slechtziende mensen, mensen met obesitas, mensen in armoede, holebi’s, mensen met een andere huidskleur, en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Enkele deelnemers

De meest delicate groep zijn vier deelnemers met een ongeneeslijke ziekte. Demi (21) lijdt bijvoorbeeld aan de longaandoening mucoviscidose of Danny (52) aan de spierziekte ALS. Dan is er ook nog Mireille die vijf jaar geleden te horen kreeg dat ze nog maar een jaar leven had. Zij leeft sinds haar diagnose zeer intens.

Dan zijn er ook nog mensen met een veel zichtbaardere beperking. Een van hen is Thibaut (30). Hij viel enkele jaren geleden tijdens het slaapwandelen uit een raam op de zevende verdieping van een hotel. Wonderwel overleefde hij de val maar hij verloor zijn rechterbeen en zijn linkse raakte zwaar beschadigd. Hij weigert bij de pakken te blijven zitten en gaat vrolijk met zijn beperking om.

Ook enkele mensen met obesitas komen aan bod. Sandra (45) bijvoorbeeld is zo lang ze zich kan herinneren al zwaarlijvig. Het ene moment kan ze al beter met haar gewicht omgaan dan het andere. Zelf wil Sandra de wereld duidelijk maken dat schoonheid niet gaat over dik of dun.

Een andere sterke persoonlijkheid is Sacha (47). Hij is blind sinds zijn geboorte en ziet alles wat hij zelfstandig kan als een overwinning. Hij is vertaler en tolk van opleiding en actief als muzikant. Toch ervaart hij dat het erg moeilijk is om als blinde in een ziende wereld volwaardig mee te draaien.

Daarnaast komen ook mensen in armoede, holibi's, mensen met een andere huidskleur en mensen met een psychische beperking aan bod.