Philippe Geubels populair bij kijkers, maar niet thuis: “Als mijn dochtertje mij ziet op tv, wil ze het meestal snel afzetten” TDS

12 september 2019

15u00

Bron: HUMO 0 TV Hij heeft nog altijd geen fortuin vergaard met het handelen in bitcoins, zoals frauduleuze reclame ons wil doen geloven, en dus moet Philippe Geubels gewoon doorwerken. Zijn op komst: een tweede seizoen van ‘Is er een dokter in de zaal?’ en van ‘Taboe’ op Eén, en een stand-upprogramma over Nederland. Ook op Eén is ‘Geub’ van start gegaan, de gretig op de lachspieren mikkende sitcom. Al is zijn eigen dochter blijkbaar minder fan van zijn werk, zo vertelt de komiek deze week in HUMO.

In tijden van sociale media hoef je maar één selfie te weigeren om als eikel bekend te staan. Maar of Philippe daar bang voor is? “Ik vind het niet erg om met mensen op de foto te gaan. Maar onlangs was ik alleen met mijn dochter in Center Parcs. Ze is ondertussen 4 jaar, en voor haar is het heel raar dat papa bekend is: zij is al eens beginnen te huilen omdat iedereen met mij op de foto wilde, en niet met haar. Dat snapt ze niet”, zegt de komiek in HUMO. “Ik dacht dus: deze vakantie zeg ik gewoon nee. Dat voornemen heeft maar een paar uur standgehouden. De eerste zei nog: ‘Dat snap ik, geen probleem.’ Maar de tweede werd keikwaad. En daar voel ík mij dan een hele dag slecht door (lacht).”

Zijn dochter Hanna heeft nog niet echt door door wat Geubels precies doet, en waaróm mensen met hem op de foto willen. “Ik had ‘Geub’ aan haar laten zien, maar in bepaalde scènes zijn er mensen tegen mij aan het roepen, en dat vindt ze niet tof. Als ze mij op tv ziet, wil ze het toestel meestal snel afzetten.”

‘Doet me niets’

Philippe geeft tijdens het interview nog mee dat negatieve kritieken hem weinig tot niets doen. Toen ‘Geub’ een paar maanden geleden op Play kwam, verschenen er enkele lauwe recensies, en dat is nog zacht uitgedrukt. “Amai, die waren écht slecht, hè?”, klinkt het. “Maar nee, het deed mij niks. Andere mensen van de ploeg waren er wél van aangedaan, maar zelf begin ik slechte recensies in de kwaliteitspers meer en meer als een goed voorteken te zien. Ik heb nog nóóit echt goede recensies gekregen. ‘Geubels en de Belgen’ werd in het begin ook niet overal laaiend enthousiast onthaald. Ze zijn dat programma nu voor de zevende keer aan het heruitzenden: ça va, hè (lacht).”

Lees het volledige interview deze week in HUMO.