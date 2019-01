Philippe Geubels: “Nederlanders zijn een veel gezonder volk dan de Belgen” KD

12 januari 2019

11u27

Bron: ANP 0 TV Philippe Geubels (37) presenteert binnenkort ‘Is er een dokter in de zaal?’. De tv-quiz krijgt zowel een Vlaamse als een Nederlandse versie. De komiek leert zo onze noorderburen wat beter kennen. “Nederlanders zijn veel gezonder", klinkt het. “Wij eten veel meer vet en koolhydraten.”

Philippe Geubels presenteert de tv-quiz ‘Is er een dokter in de zaal?’, maar lijkt zelf geen arts nodig te hebben. De Vlaamse komiek weet al precies wat het beste medicijn is. "Lachen is gezond", zegt Philippe voor de camera van het ANP. "Behalve als je diarree hebt."

"Het is een panelquiz met BN'ers, ik schotel ze vragen voor en het is aan hen om die te beantwoorden. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat het leuk is in de studio", zegt Philippe. Het leuke vindt hij dat het onderwerp veel anekdotes losmaakt bij mensen. "Dat zijn altijd wel interessante anekdotes over ziekenhuizen, doktersbezoeken en kwaaltjes." De echt zware onderwerpen zoals kanker gaat Philippe wel uit de weg. "Ik denk dat andere programma's daar meer geschikt voor zijn. Het is wel de bedoeling dat het licht entertainment blijft."

De cabaretier is nu veel in Nederland en denkt dat het zijn gezondheid goed zal doen. "Nederlanders zijn een veel gezonder volk dan de Belgen. Jullie doen meer aan sport en jullie eten veel gezonder terwijl wij toch veel meer vet en koolhydraten eten.”

Pillen

Zelf wilde Philippe als kind bakker worden, vertelt hij. Zijn interesse in medicijnen kwam pas later. Hij ontdekte dat hij namen van medicijnen heel goed kan onthouden. "Als ik de naam een keer zie vergeet ik dat niet meer omdat ik dat zelf super interessant vind. Ik vind het heel leuk te helpen met de gezondheid. Ik heb ook altijd pillen mee. Ik vind het ook heel leuk als er iemand ziek is, niet dat die ziek is maar dat ik die kan helpen. Dat geeft heel veel voldoening.”