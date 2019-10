Philippe Geubels mag zich na tien jaar als jurylid nu bewijzen als kandidaat in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: “Ik heb heel veel zin om mij te smijten” Mark Coenegracht

14 oktober 2019

06u00 0 TV Nadat hij tien jaar schitterde als jurylid van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ opent Philippe Geubels vanavond als speler het zeventiende seizoen van de populairste tv-quiz in decennia. Zijn tegenstanders zijn zangbom Natalia en internationale basketlat An Wauters. “Ik zal serieuzer dan anders. Een kantje dat men nog niet kende van mij”, lacht Geub.

Het was Geubels zelf die in het tussenseizoen bij Van Looy ging aankloppen om deel te mogen nemen als kandidaat. Als een soort revanche voor zijn te korte passage in 2008, toen hij bij zijn eerste beurt meteen weer naar huis werd gespeeld door het duo Bart Cannaerts-Christophe Deborsu. Een decennium later is de populairste komiek-presentator-jurylid van ons land klaar voor een nieuwe poging. “Al kan je je eigenlijk niet echt voorbereiden op deze quiz. Je mag blokken wat je wil, als je pech hebt in het spel is het afgelopen”, klinkt het. “Kijk, de voorbije weken zat ik volop in de opnames van een nieuwe reeks ‘Is er een dokter in de zaal’. Een nadeel omdat ik daar veel tijd moest insteken. Maar ook een voordeel omdat de redactie me constant, telkens er wat vrije tijd was, testte en vragen over de actualiteit op me afvuurde. Verder heb ik de Slimste Mens-app gespeeld en me bezig gehouden met af en toe wat Wikipedia-onderwerpen aan te klikken. Vooral om de zwarte vlekken, zoals voetballers, wielrenners, politici, schilders, pure kunst, monumenten, aardrijkskunde - eigenlijk zowat alles - bij te spijkeren. Er zit een wielerfanaat op onze redactie die me goed heeft voorbereid.”

Voordeel

“Ik weet wel dat er elk jaar weer kandidaten zijn die gigantisch ver gaan in hun voorbereiding. Van Atoma-schriftjes, tot boeken met lijstjes. Niks voor mij", maakt Geubels duidelijk. “Al was ik het wel van plan. Maar het is, net zoals op school vroeger, bij plannen gebleven. Kijk, ik ben zoals veel kandidaten. Ik weet iets over veel dingen, maar te weinig over specifieke dingen. Ik denk dat ik ook goed aanvoel welke antwoorden de Slimste Mens-redactie eigenlijk wil horen. Dat kan een voordeel zijn. Voor de rest heb ik geen flauw idee. Ik zie wel… Je moet het niet moeilijk maken en het niet te ver zoeken. Het is zoveel mogelijk goeie antwoorden geven en klaar.”

Emmy

“Ik heb eigenlijk absoluut geen zenuwen of schrik. Ook niet voor de jury. Die gaat eerder bang moeten zijn van mij (lacht). Ik heb er vooral heel erg veel zin in. Veel goesting om mij als kandidaat te bewijzen. Ik heb ook niks te verliezen want alles loopt heel erg vlot. We hebben net de opnames afgerond van een tweede seizoen van ‘Is er een dokter in de zaal?’ en ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van ‘Taboe’. De opnames zijn daar voorzien voor volgend voorjaar. Mogelijk met dan een Emmy op de schouw (lacht). Maar, eerlijk, die nominatie doet niks met mijn ego. Ik vind het allemaal wel heel tof, maar de positiviteit die ik krijg van de mensen en van de deelnemers vind ik veel belangrijker dan een prijs.”

3-6-9-ronde in ‘Slimste Mens’ ingekort tot 12 vragen

Kandidaten van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kunnen straks maximaal nog ‘slechts’ 60 seconden winnen in de befaamde en beruchte ‘3-6-9’-openingsronde. Om de VIER-quiz nog wat meer vaart te geven, hebben de makers beslist om niet langer vijftien maar twaalf belangwekkende vragen te laten stellen door quizmaster Van Looy. Die eerste ronde is vooral bedoeld om de kandidaten op hun gemak te stellen en het humorgehalte behoorlijk op te krikken. Nadeel van de vijftien vragen was dat het soms erg lang duurde voor de quiz écht kon beginnen.

Bart Hollanders grootste favoriet

Nog voor de eerste quizseconde is gespeeld in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ kunnen we al melden wie het zeventiende seizoen van de populaire tv-quiz zal winnen en zo de opvolger wordt van Peter van de Veire. Statistisch gezien is acteur Bart Hollanders de grote favoriet. Als 35-jarige kandidaat voldoet hij haast perfect aan de statistische gegevens van de kandidaat-winnaar van ‘De Slimste Mens’. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar, de kans dat een man wint is 87,5 procent. Enig minpunt: eerder won slechts één acteur: Stany Crets in 2004. Ook radio-en tv-presentatrice Sofie Lemaire is statistisch een erg goeie match. Ze is 35 jaar en radio- en tv-presentatrice. Ruim 56 procent van de vorige winnaars waren presentatoren/journalisten.

‘De Slimste Mens Ter Wereld, om 21.30 uur op VIER