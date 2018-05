Philippe Geubels krijgt eigen fictiereeks op Eén: "Met 'Geub' komt een lang gekoesterde droom uit" MC

15 mei 2018

06u00 0 TV Philippe Geubels (37) krijgt, als succesvolste comedian en één van de populairste tv-gezichten van het ogenblik zijn allereerste eigen fictiereeks op Eén. In ‘Geub’, zoals de komische reeks voorlopig heet, zal Geubels min of meer zichzelf spelen nadat hij én een relationele tegenslag én een professionele dip beleeft. Minder leuk gevolg voor zijn fans: het is onduidelijk of Geubels dit najaar in ‘De Slimste Mens’ zal opduiken.

Een presentator van zijn eigen tv-shows was hij al. Een kijkcijferbrekend panel- en jurylid en een waanzinnig populaire comedian in België en Nederland ook. En straks speelt hij de hoofdrol in zijn allereerste eigen fictiereeks. Als een gesublimeerde vorm van zichzelf in een achtdelige komische reeks die de werktitel ‘Geub’ meekreeg en in de loop van volgend jaar tegelijkertijd op Eén en op het Nederlandse RTL zal te zien zijn.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN