Philippe Geubels is grote fan van Willy Sommers, maar vergat wel zijn tekst tijdens duet: “Hij was gewoon zéér zenuwachtig” SH

04 september 2019

Opmerkelijke beelden in 'Vandaag': Willy Sommers (67) klom dinsdag op het podium met één van zijn grootste fans, Philippe Geubels (38). Samen brachten ze de klassieker 'Als een Leeuw in een Kooi', maar opvallend genoeg vergat Philippe de tekst en stopte hij halfweg het nummer met zingen. "Hij was gewoon zeer zenuwachtig", verdedigt Willy Sommers.

Willy Sommers kwam in ‘Vandaag’ zijn nieuwe album ‘Sommers of ‘69’ voorstellen. Toeval wil dat zijn grote fan Philippe Geubels ook net in de studio aanwezig was, die kwam er over zijn komische serie ‘GEUB’ praten. Voor de redactie leek dit dan ook dé perfecte gelegenheid om de twee samen op het podium te zetten voor een duet.

“Philippe was voor de show al ongelofelijk zenuwachtig”, legt Willy uit. “In de kleedkamer heb ik hem voorgesteld om apart ook een stukje te zingen, maar hij was bang dat hij dat niet zou kunnen.” Philippe verzekerde Willy nochtans dat hij de tekst van ‘Als een leeuw in een kooi’ helemaal uit het hoofd kent, hij zingt het nummer dan ook altijd mee als hij het hoort. Maar middenin het duet liep het toch mis en stopte Philippe plots met zingen.

“Maar dat kwam door zijn stress”, zegt Willy. “Tijdens de generale repetitie ging alles perfect. Live had Philippe toch te veel zenuwen en heeft hij 2 of 3 zinnen overgeslagen. Dat is natuurlijk niet erg, het feit dat we samen het nummer konden zingen, vind ik alleen maar leuk.”